Dos artículos contra La Base

Nosotros aquí decíamos lo de que somos un "puto podcast" en plan de coña, por ser un proyecto modesto y humilde, "un podcast de mierda", digamos, en lugar de un gran instrumento mediático como una tele convencional. Pero hay quienes parece que le dan un sentido literal a esa expresión, ¿no?, es como: "puto podcast y puto Iglesias", y sienten la necesidad de golpearnos periódicamente, cada cual por distintos motivos, desde distintas posiciones y con distintos "argumentos", por llamarlos de alguna manera.

Lo de la Policía madrileña y la declaración de 'persona non grata' al conductor de este podcast es solo uno de los ejemplos más recientes y surrealistas. Pero os pongo algunos ejemplos más de los últimos días en los medios de comunicación, en particular dos de ayer mismo. El primero es un texto del cabecilla de la sección española de mentirosos profesionales con asiento fijo en tertulia, Eduardo Inda, publicado en su panfleto OkDiario. Se titula: "Pablo Iglesias es un matón".

Es un poco lo de siempre. Insiste en difundir los bulos sobre Podemos: dice que "El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) -el documento falso del 'es muy burdo pero vamos con ello'- es un catálogo extraordinariamente documentado".

Vuelve a decir que "la financiación venezolana está probada más allá de toda duda razonable". Y luego le dedica a Pablo y al resto del equipo del programa algunos simpáticos insultos: habla de la "psicopática conducta" de Pablo, dice que "le mola ETA" y que es "basura"; alaba a los policías ofendidos de Madrid: "Quienes han tenido un par de narices han sido los miembros de la Policía Municipal de Madrid, que se han querellado contra este delincuente por unas palabras que describen quién es el personaje y quiénes sus terroristas compañeros de viaje". Y concluye declarando solemnemente que "sólo unos pocos locos continuaremos dando la batalla a este imperio del mal que conforman Iglesias, Podemos, ETA y sus propagandistas".

Os tengo que hablar de otro texto publicado ayer que nos da cerita a La Base, el que ha sacado Pedro Vallín en La Vanguardia bajo el título: "La izquierda de Isengard".

Lo de que Vallín salga hoy en en el programa justo después de Inda (que obviamente representan cosas completamente diferentes), es solo una terrible coincidencia, lo digo en serio y sin ironía ninguna, pero es que ambos publicaron el mismo día contra La Base y lo del "imperio del mal" como que me lo ponía a huevo para hilar un poco el tema.

Mal timing, Pedro. La cosa es que en este texto, que enmarca nuevamente la escalada de confrontación interimperialista entre bloques geopolíticos que estamos viviendo como una lucha entre el BIEN y el MAL, entre el liberalismo y el iliberalismo, entre la Tierra Media y Mordor, -pero luego quienes son "naif" son los pacifistas-, Vallín acusa a La Base de ser pro Putin. Dice que en los contenidos de este podcast, y se refiere en concreto al último programa que hicimos sobre la invasión rusa a Ucrania, "es apreciable la caligrafía cirílica".

Justamente ese fue el programa en el que hablamos de los bombardeos rusos sobre población civil en Kiev, en el que además Inna llamó "criminal de guerra" al nuevo jefe militar que ha puesto Putin. ¿Igual es que justo no escuchó esas partes? Puede ser... Igual estaba sonando Al Rojo Vivo a todo volumen en casa de Vallín y no lo pudo escuchar bien o el programa de Ana Pastor. Puede ser, puede ser, igual ha sido eso. E igual había mucho ruido también en todos los programas anteriores de La Base sobre la guerra, en el que hablamos de los vínculos de Putin y la ultraderecha europea, de la represión interna en Rusia, de los crímenes en Bucha... Puede ser. Casualidades más grandes ha habido.

O... ¿Quizá sea que este periodista simplemente no escuche La Base, y por eso dice eso? Mira tú, esa hipótesis me convence más. Sobre todo porque no es una hipótesis, y menos una hipótesis nuestra, es lo que él anuncia periódicamente en Twitter: que no escucha La Base. Me suena que había por ahí unos tuits de hace un par de semanas: "Es que de La Base solo veo los clips que cuelgan en Twitter. Porque es como si coges una homilía mía y se la das a Tarkovski para convertir 4 minutos en 60".

Anda, vaya por Dios, que solo había visto los cortes de Twitter.. Y había más, ¿no? Me suena otro también de hace como dos semanas. Veamos: Un usuario decía: "Vi el programa porque me interesa mucho todo lo que La Base está sacando de los medios, en alguno de los cuales he trabajado. Y del poder judicial". Y Vallín le contestaba: "Ah, pues ya haces algo que yo no". Y ya a finales de septiembre dijo en otro tuit que "hace meses que no sigo La Base".

Así sí se entiende que alguien pueda escribir que en este programa nos gusta Putin: porque no ha visto los programas, claro. Lo que pasa es que, jo, está un poco feo, ¿no?