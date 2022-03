El arzobispo de Oviedo alerta de una conspiración "marxista y masónica" en España

Un religioso "sin pelos en la lengua" ni buenas palabras hacia el feminismo, el colectivo LGTBIQ o, en términos globales, los partidos de izquierda. Así se reivindicó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en una entrevista ofrecida a un sacerdote argentino de ultraderecha.

Videocámara de por medio, Sanz disparó sus críticas desde Que no te la cuenten, un espacio en Internet a cargo del Padre Javier Olivera Ravazi y desde el que se promueve la "contrarrevolución cultural". En su página web han sido publicados textos en defensa del dictador Francisco Franco firmados por el ultraderechista Pío Moa.

Olivera acaba realizar una gira por distintos puntos de España: en Madrid visitó el Valle de los Caídos y en Barcelona ofreció una charla en la que estuvo presente el delegado de la Fundación Francisco Franco en esa ciudad, Andrés Céspedes, quien le entregó en mano el último número del boletín editado por esa organización.

El religioso publicó además en Twitter una foto junto al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, fuera de la catedral de Toledo. El encuentro, según aseguró el religioso, fue de carácter casual. Por su parte, el representante del partido ultraderechista también publicó una imagen junto al sacerdote argentino.

El pasado domingo, coincidiendo con su visita a España, Olivera publicó en su canal de Youtube la entrevista que había hecho desde Buenos Aires al obispo Sanz. En ese contexto, el arzobispo de Oviedo aprovechó el espacio del periodista argentino para reivindicar, entre otras cosas, sus habituales declaraciones explosivas.



"Cuando periodistas me dicen 'usted se mete en política', yo digo que sí, y además pienso seguir metiéndome en política", dijo durante la conversación mantenida con el religioso argentino. Allí criticó a quienes han "reducido la fe a ecologismo, a cambio climático, a un feminismo mal entendido y peor practicado, a un pacifismo o a un indigenismo".

Olivera le preguntó por las "políticas anticristianas" en este país y "por qué algunos partidos políticos en España están siendo tan perseguidores de la Iglesia católica". "Porque reconocen que en el fondo que hay un pueblo cristiano sencillo, pero que está ahí presente y que a poco que le acompañemos como Dios manda, ese pueblo vuelve otra vez a crecer. Lo hemos visto en años no tan lejanos de nuestra historia mas reciente en España", respondió Sanz.

"Ellos quieren arrasar. ¿Quiénes son ellos? La nomenclatura en la que nos movemos es el Nuevo Orden Mundial y las ideologías que son como sus tentáculos. La pretensión comunista, marxista, la pretensión masónica, no están al margen de esta andanada que pretende erradicar, hacer tabla rasa, en la historia de un pueblo que tanto ha dado como España", continuó el obispo.

En otro tramo de la entrevista, Sanz se refirió a los abusos en el seno de la Iglesia católica española, algo que "escandaliza" y provoca "dolor". "Cuando esto sucede no deja de ser una tragedia, un drama, un crimen y un horrible pecado", afirmó en relación a la pedofilia, "sea quien sea el victimario".

"Estamos en el punto de mira"

Dijo en cualquier caso que, según datos demoscópicos, solo el 0,2% de los casos de abusos corresponden al ámbito eclesiástico. A su juicio, "con la ocasión terrible y tristísima de ese 0,2%, se está acorralando a la Iglesia y queriendo quitarle autoridad moral, que es lo que en el fondo les molesta". Citó además el "acoso LGTBIQ", movimiento al que definió como "sopa de letras".

"Estamos en el punto de mira. En cuanto encuentran un posible resquicio, por ahí te disparan e intentan hundirte", remarcó Sanz. También se refirió a la actitud pública que debe asumir la Iglesia ante los casos de abusos: dijo en tal sentido que deben pedir perdón, "sin tampoco pasarnos" y "sin estar todo el tiempo diciendo me rasgo las vestiduras, me vuelvo a flagelar", porque en ese caso "da la impresión que estoy escondiendo algo".

Con un diputado de Vox

No es la primera vez que Olivera dedica su programa a cuestiones vinculadads con España. En enero pasado, el sacerdote entrevistó al diputado de Vox José María Llanos, quien explicó que "Unidas Podemos es un partido de corte radicalmente comunista con el que dijo Pedro Sánchez que nunca pactaría".

En su papel de entrevistador, el religioso le preguntó por "la Historia de España", al tiempo que reivindicaba la majestuosidad del Valle de los Caídos. El representante de Vox sostuvo entonces que la Guerra Civil "no la provocó Franco", sino "la izquierda". "No hay buenos y malos", dijo poco después Llanos. Durante la charla, el sacerdote argentino no ocultó su simpatía hacia Vox. Su aspiración es ahora entrevistar al mismísimo Santiago Abascal.