La asamblea de Catalunya en Comú hará una apuesta clara por el proyecto estatal de Yolanda Diaz

Catalunya en Comú celebra este fin de semana en Barcelona su III asamblea, con el objetivo de fortalecer la formación de cara al próximo ciclo electoral que, si no hay ningún adelanto, arrancará en la primavera de 2023 con los comicios locales y continuará el mismo año con las elecciones generales. El partido dispone de palancas de poder importantes —participa en el Gobierno español y ostenta la alcaldía de Barcelona, entre otros—, pero su implantación territorial queda claramente por debajo de los objetivos fundacionales de 2017 cuando, entre otras cuestiones, aspiraba a convertirse en "alternativa de gobierno" en Catalunya.

Con el conflicto territorial alejado de la intensidad de los años atrás y, en cambio, en un contexto en el que la defensa de los servicios públicos, el feminismo o la aceptación de medidas cada vez más contundentes para afrontar la emergencia climática han ganado relevancia, los Comuns consideran que el viento de fondo les es más favorable para ganar presencia institucional, tal y como defienden en la ponencia política que se votará en la asamblea.

Público en varios puntos las claves del cónclave de la formación.

Un liderazgo continuista

La ejecutiva de Catalunya en Comú no experimentará grandes cambios, ya que en la asamblea sólo se presenta una lista y está encabezada por las que ya son las tres coordinadoras nacionales del espacio, que reeditarán el cargo: la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder del partido en el Parlament, Jéssica Albiach, y la concejala de Castelldefels y exalcaldesa de la ciudad, Candela López. Las tres fueron elegidas en noviembre de 2019.

Otros nombres claves de la ejecutiva serán los del portavoz del partido y diputado en el Congreso, Joan Mena, los diputados en el Parlament David Cid y Susanna Segovia, los diputados en el Congreso Aina Vidal y Gerardo Pisarello, los alcaldes Lluís Mijoler (El Prat) y Laura Campos (Montcada) o el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia.

Revertir una sostenida caída electoral

En la presentación de la candidatura, Jéssica Albiach expuso que el principal objetivo que se fija es "consolidar y hacer crecer el espacio de los comuns de cara al 2023", lo que pasaría por conseguir "tener implantación en todo el país", algo que ahora no ocurre, y para "reencontrarnos con toda aquella gente que nos ha votado, pero también con la que no". El propio documento congresual no esconde que el partido "ha resistido" en el último ciclo electoral, pero no ha avanzado posiciones.

Su mejor resultado fue en las elecciones generales del 2015, cuando se impuso con el 24,7% de los votos —casi 930.000 sufragios— y 12 diputados. En las elecciones españolas de noviembre de 2019 se quedó en menos de 550.000 votos (14,2%) y siete escaños. En el Parlament cuenta con ocho diputados, los mismos que en el 2017, pero entre los comicios de ese año y los del 14 de febrero ha perdido seis décimas de apoyo —del 7,5% al 6,9%—, mientras que en las municipales de 2019 sus candidaturas sumaron menos concejales que las equivalentes en 2015.

Las municipales de 2023, en el punto de mira

En la hoja de ruta de Catalunya en Comú se hacen constantes menciones a que el partido es una fuerza "nítidamente municipalista". De hecho, la obtención de varias alcaldías en 2015 —empezando por Barcelona— fue el punto de partida de su proyecto político. En este sentido, las elecciones municipales del 2023 serán una cita primordial para comprobar si realmente el espacio revierte su tendencia electoral a la baja. El partido se fija como objetivo para estos comicios "revalidar" las principales alcaldías que tiene actualmente —en total suma 15, con Barcelona, El Prat del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac o Montornès del Vallès como más importantes—: "Sumar más y sumarnos a la gobernabilidad de aquellos municipios donde podamos impulsar una regeneración democrática".



A nivel más específico, la ponencia habla de "ganar presencia política en los barrios metropolitanos, claves para la obtención de buenos resultados electorales y primordial para cerrar el paso a la derecha y la extrema derecha", aparte de "la extensión territorial en el conjunto del país y la penetración en los municipios rurales y pequeños municipios". Aunque tiene presencia en todas las grandes ciudades catalanas, en muchas comarcas es absolutamente residual. De hecho, mientras que en la provincia de Barcelona tiene 189 concejales —obtuvo el 10,6% de los votos en las municipales del 2019—, en Tarragona tiene apenas 45, en Girona 17 y en Lleida únicamente 7.

Con Podem: sin confluencia, pero sin competencia

Una de las eternas cuestiones desde la aparición de Catalunya en Comú es la relación con Podem. En las elecciones a las Cortes españolas o al Parlament siempre han logrado articular una coalición —ahora bajo el nombre de En Comú Podem—, mientras que en los municipios ha habido numerosos episodios conflictivos y de candidaturas separadas. En el documento que se votará en la asamblea del fin de semana se especifica que "se está trabajando en un acuerdo" con Podem, que "no significa, por ahora, la unidad orgánica, pero si la vertebración de una acción conjunta, la coordinación institucional y la estabilización permanente de ese espacio".

Además, para evitar determinados episodios que se vivieron en las municipales de 2019, el texto añade que se comprometen "a concurrir conjuntamente como coalición a las elecciones municipales de 2023 con el nombre de En Comú Podem, respetando las denominaciones singulares preexistentes en los municipios y respetando aquellas candidaturas locales de carácter independiente". Y lo remata diciendo que, en el marco del acuerdo, Catalunya en Comú y Podem "no competirán electoralmente" y, en consecuencia, no apoyarán en candidaturas que se confronten a los municipios.

La apuesta por Yolanda Díaz

Que los comuns tienen intención de implicarse a fondo en el proyecto político estatal que liderará la ministra Yolanda Díaz ya se evidenció el pasado fin de semana, con la participación de Colau en un acto junto a la también vicepresidenta española y Mónica Oltra, entre otras. En este sentido, la ponencia subraya que "ganar pasa también por hacer a Yolanda Díaz la próxima Presidenta del Gobierno de España. Y hacer presidenta de España a Yolanda Díaz pasa por superar las nostalgias de 2015 y entender que el nuevo ciclo no será el de la irrupción [del espacio], pero que a su vez debe ir mucho más allá de la resistencia de la suma de siglas".

La apuesta de Catalunya en Comú es que la confluencia vaya mucho más lejos que la actual y se explore "la posibilidad de sumar las diferentes expresiones políticas de las izquierdas de las nacionalidades de España", para que "se traduzca en una alternativa política y electoral real". Y añade que "este nuevo espacio de carácter plurinacional y cooperativo, con vocación ganadora, mayoritaria y de gobierno debe fijar un común denominador capaz de cubrir todo el espacio a la izquierda el PSOE y que potencialmente debe aspirar a hegemonizar un territorio electoral y cultural mucho más amplio".

Refuerzo de lo público, feminismo y ecologismo

A nivel programático, la línea estratégica de la formación no experimentará modificaciones importantes y, en todo caso, reforzará sus principales banderas: la defensa de los servicios públicos —con especial mención a la sanidad, a la mejora de la educación y a garantizar un estado del bienestar que llegue a todo el mundo—, un feminismo que debería impregnar el conjunto de las instituciones y el ecologismo que debe traducirse en una descarbonización del modelo energético y en avanzar hacia un nuevo modelo económico "plural que deje atrás un capitalismo incompatible con paliar los peores efectos de la emergencia climática".

También se pone especial énfasis en cuestiones como garantizar unas condiciones laborales dignas para todos, lograr una mejor redistribución de la riqueza a través de un sistema fiscal más justo, avanzar hacia una renta básica universal y, sobre todo, mejorar las políticas públicas de vivienda, tanto incrementando el parque de viviendas públicas, como lograr que se ponga final a los casos de emergencia habitacional.

El conflicto territorial: la República Plurinacional Federal

Aunque haya perdido fuerza, el conflicto político entre Catalunya y el Estado no está ni mucho menos resuelto y aunque no hay soluciones simples, el partido de Colau, Albiach y López insiste en "articular y compartir soberanías entre distintos niveles de gobierno". Más allá de defender la mesa de diálogo como herramienta para resolver la actual situación, el horizonte de los Comuns es llegar a una república plurinacional federal. Dicho esto, su hoja de ruta admite que primero hay que buscar soluciones más factibles a corto plazo, que deben basarse en tres principios: "La búsqueda de amplias mayorías sociales y el máximo consenso entre las fuerzas políticas catalanas; el pronunciamiento democrático de la ciudadanía de Catalunya; y la mejora del autogobierno y su defensa ante cualquier proyecto recentralizador".

Sin embargo, el documento también concreta que "el objetivo político y territorial a medio y largo plazo debe ser la transformación del Estado de las autonomías en un Estado plurinacional que permita el libre desarrollo de las naciones políticas que integran el Estado".