Las declaraciones de este lunes de Pedro Sánchez caen como un jarro de agua fría en Unidas Podemos. Fuentes de la dirección del partido morado aseguran a Público que están "asombrados por el tono tan duro y con descalificaciones" de Sánchez hacia el grupo confederal. El presidente en funciones dio por rotas las negociaciones con Unidas Podemos en una entrevista en La Cadena Ser, aunque estas negociaciones realmente nunca empezaron.



Sánchez dijo este lunes que retiraba las cinco ofertas que dice que ha hecho a Iglesias para llegar a un acuerdo. El presidente considera que la consulta que anunció Podemos el viernes a sus bases para decidir el sentido del voto sobre la investidura acaba con las negociaciones y que está "trucada"

Sin embargo, ya se conocía que se iba a realizar esta consulta ya que así lo expresó Iglesias en varias ocasiones, tanto a los medios de comunicación como a Sánchez en las reuniones. Además, el partido morado alega que en la consulta se pregunta por las dos opciones que hasta ahora se han puesto sobre la mesa: defender un gobierno de coalición o apoyar a Sánchez con un gobierno de cooperación.

Además, aunque el presidente dio por rotas las negociaciones, la realidad es que estas negociaciones no se pueden dar rotas como tal ya que nunca comenzaron. Sánchez e Iglesias se han reunido cinco veces, pero los últimos cuatro encuentros no sirvieron para nada más que constatar que no había entendimiento entre los dirigentes.

No es la primera vez que Unidas Podemos muestra su malestar por el tono que utilizan los socialistas. Ocurrió el pasado martes con las declaraciones de Adriana Lastra tras la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La portavoz del PSOE explotó y calificó de "falsedades" declaraciones de los dirigentes de Unidas Podemos. El partido morado no reaccionó entrando en el juego y se limitaron — igual que ahora — a señalar su decepción.