Muchos ataques con pocas verdades: Cs y Vox cargan contra las izquierdas, que mantienen su pacto de no agresión entre ellas

Los bloques y los futuros pactos en la Comunidad de Madrid están bien definidos. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos tienen claro que tendrán que llegar a un acuerdo entre ellos y mantienen el pacto de agresión que no han roto todavía a menos de una semana de las elecciones. Los tres candidatos son conscientes de que entenderse es la única posibilidad para echar al PP del gobierno de la región tras 24 años en el poder. Mientras, Ciudadanos y Vox endurecen cada día más sus discursos contra las izquierdas pero, como ha ocurrido durante el debate organizado por El País, hay pocas verdades detrás de los ataques.

Lo más destacado del debate ha sido una silla vacía; la de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Este es el único debate al que podían haber asistido todos los candidatos ya que al de Telemadrid no pudo acudir Íñigo Errejón por decisión de la Junta Electoral. Díaz Ayuso no ha tenido ningún acto de campaña este mañana y tampoco ha dado explicaciones sobre su ausencia.



Los partidos han escenificado una vez más los dos bloques y los dos modelos de Comunidad que se abren tras estas elecciones. Gabilondo, Errejón y Serra se han comprometido a llegar a un acuerdo para forma gobierno tras las elecciones de este 26 de mayo. De momento, no hay posibilidades de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Ignacio Aguado ha cerrado las puertas a cualquier entendimiento con el candidato socialista mientras que Gabilondo se ha limitado a contestar a su rechazo: "Un pacto es entre dos personas. Si Ciudadanos dice que no, ya hemos acabado". Sin embargo, la duda permanente de la campaña tampoco se ha desvelado este lunes y Aguado no ha aclarar a los ciudadanos si incluiría en su Ejecutivo a representantes de Vox.

Las derechas atacan, pero con datos falsos

Los ataques han ido de derecha a izquierda. Siguiendo el repetido — y falso — mantra de que las izquierdas quieren subir los impuestos a las clases trabajadoras, Aguado ha asegurado que las izquierdas quieren implantar "impuestos para las clases medias". Pero esto no es verdad: tanto Unidas Podemos como Más Madrid y PSOE proponen una subida de impuesto que tan sólo afectaría al 98% de los madrileños que son quienes tienen rentas más altas o heredan fortunas millonarias.

Monasterio acusa a los partidos de adoctrinar a los niños en los colegios "con prácticas sexuales para las que no tienen la madurez suficiente"

El candidato de Ciudadanos también ha asegurado que Gabilondo fue el responsable de recortar un 46% en educación no universitaria cuando el socialista era ministro de Educación de Zapatero. Pero este dato tampoco es cierto: la reducción en los años en los que estuvo al mando de esta cartera, de 2009 a 2011, el recorte en educación universitaria estuvo en torno al 6%. "Usted tiene una relación oblicua con la verdad", le ha dicho Gabilondo a Aguado ante esta afirmación.

Monasterio, por su parte, ha acusado al resto de partidos de adoctrinar a los niños

en los colegios con cursillos "en los que se les enseña a cambiar de identidad sexual y con prácticas sexuales que no tienen la madurez suficiente para ello".



Los momentos más tensos: Vox, Podemos y Más Madrid

Las interrupciones constantes de Monasterio a Errejón han dado paso a uno de los momentos más encendidos del debate. "No me interrumpa. "A usted le gusta una caricatura de país de hace 50 años", ha pedido el candidato de Más Madrid. "Para ser usted de colegio privado está usted muy mal educada. En la escuela pública aprendemos a no interrumpir", ha continuado mientras Monasterio volvía a intentar intervenir.

Otro de los momentos más tensos también ha estado protagonizado por Monasterio, pero en esta ocasión la respuesta se la ha dado la candidata de Podemos, Serra. Serra critica "lista negras" en Andalucía y Monasterio le acusa de "querer a violadores reincidentes en la calle". La candidata de Unidas Podemos ha criticado las "listas negras de funcionarios que persiguen la violencia machista" por parte del Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox, a lo que la aspirante regional de Vox, Rocío Monasterio, le ha respondido afirmando que lo que Podemos quiere es "a los violadores reincidentes en la calle".











