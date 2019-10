El Ateneo de Madrid acoge un acto de Falange que exalta la dictadura y pide acabar con la Constitución

A finales de marzo de 1939, en los últimos días de la Guerra Civil, la Falange ocupó el Ateneo de Madrid. La institución, cuna de la intelectualidad y del liberalismo, fue cerrada, desapareció el nombre de Ateneo y allí se instaló la Delegación Provincia de Educación Nacional del partido único de la dictadura franquista: la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET de las de las JONS). Su salón de actos, de hecho, pasó a ser el Aula de Cultura de la Delegación. La ocupación de Falange ponía fin, de esta manera, a un legado de 100 años de debate y de conocimiento y, también, "presumiblemente" provocaba la "desaparición" del archivo histórico de la institución, a la que el propio José Antonio Primo de Rivera acudía a estudiar. Así, al menos, aparece recogido en la propia página del Ateneo de Madrid.

Ochenta años después de aquello, de la ocupación y desaparición del Ateneo en manos de la Falange, el partido fascista ha regresado al Ateneo de Madrid. Eso sí, esta vez pagando por alquilar el salón de actos del histórico edificio para conmemorar el nacimiento de Falange Española un 29 de octubre de 1933 de la mano de José Antonio Primo de Rivera, el mismo partido que acabaría con la libertad de la institución seis años después de su fundación. En el acto, que se celebró el sábado, participaron varias de las corrientes que conforman el actual espacio falangista: La Falange, la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y FE de las JONS. De hecho, fueron habituales los cánticos que llamaban a la "unidad" de los partidos falangistas.

La institución, que ha recibido este año 350.000 euros de subvención pública, señala que el partido fascista "alquiló" el salón de actos

El Ateneo de Madrid, contactado por este medio, ha señalado que se trata de un acto "privado" y que los organizadores pagaron por alquilar la sala, pero aún no han concretado por qué importe. Los propios organizadores, desde la tribuna, reconocieron a lo largo del acto que el alquiler de la sala fue "complicado", pero que al final lo consiguieron pagando un "buen" alquiler. No obstante, la institución que este 2019 recibió 350.000 euros de dinero público entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, todavía no ha contestado a la petición de información por parte de Público.

Así, durante las dos horas que se prolongó la celebración, se cantó el Cara al Sol, se hizo el saludo fascista, se cargó contra todo lo que se podía cargar y se honró la memoria de los falangistas que se levantaron en armas contra la democracia republicana y apuntalaron el régimen franquista. Así, por ejemplo, Norberto Pico Sanabria, jefe Nacional de FET de las JONS, alabó al escritor fascista Rafael García Serrano, que "aquel 18 de julio cogió su fusil y salió a defender la unidad de España".

En el Ateneo de Madrid, el Himno de la Falange, el Cara al Sol, letras de esperanza y amor, también de combate por España:



"Volverán banderas victoriosas...



...que en España empieza a amanecer."



*Próximamente discursos y más publicaciones. #Vuelveacreer #Somosfalangistas pic.twitter.com/auyeGfX5a8 — La Falange▪️ADÑ (@lafalange) October 27, 2019

El propio hijo de Rafael, Eduardo García Serrano, director de El Correo de Madrid y colaborador habitual de Intereconomía, también tomó la palabra para definirse como "franquista y falangista", cargar contra la izquierda "rencorosa y analfabeta" de 1936 y de la actualidad, enaltecer a los luchadores falangistas que participaron en el golpe de Estado y la Guerra Civil y calificar a Franco como "el mayor estadista" y "caudillo militar" de la Historia desde los Reyes Católicos a la actualidad.

Asimismo, García Serrano también contó una anécdota que cabe destacar. Señaló que el día de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, estando él en Mingorrubio, recibió una llamada del escritor Arturo Pérez Reverte para confesarle que su padre, el falangista Rafael García Serrano, es "el más grande" de todos los escritores que ha dado España "desde Quevedo".

También dio un discurso el jefe nacional de La Falange, Manuel Andrino, que llamó a acabar con "la Constitución española". "La Constitución española es la verdadera culpable del caos, de la ruina y de la situación de ruptura y de enfrentamiento civil que se produce no sólo en Catalunya sino en el resto de España", pronunció Andrino, que pidió la derogación de la Carta magna "por inútil" y por "antiespañola".