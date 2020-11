Mohamed Houli Chemal, superviviente de la explosión de Alcanar (Tarragona) y uno de los tres acusados por los atentados en agosto de 2017 en Catalunya se ha acogido a su derecho a no declarar, si bien se ha remitido a sus manifestaciones durante la investigación, su voluntad de colaborar y su arrepentimiento.

La Audiencia Nacional ha iniciado a las diez de la mañana el juicio a los tres acusados por los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que causaron la muerte de 16 personas y 140 heridos, si bien ninguno de los tres procesados lo está por las muertes.

Los acusados están procesados por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas; así como colaboración con la célula terrorista.

Junto a Mohamed Houli, para quien la Fiscalía solicita 41 años de prisión, se sientan en el banquillo Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló presuntamente la furgoneta utilizada en Las Ramblas y para quien el fiscal pide 36 años, y Said Benn Iazza, quien supuestamente prestó su documentación y un vehículo para comprar y transportar precursores explosivos, y que suma una petición de ocho años.

Mohamed Houli se ha acogido a su derecho a no declarar: "Siempre he manifestado mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento"

El primero, Mohamed Houli, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el fiscal, al tiempo que se ha mantenido en sus manifestaciones anteriores. "Siempre que se me ha llamado a declarar, he declarado, incluso una vez voluntariamente, y siempre he manifestado mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento", se ha limitado a decir antes de que comenzaran a mostrarse en la sala diferentes vídeos de los acusados, incluso uno en el que se ve a uno de ellos fabricando presuntamente explosivos y diciendo "enemigos de Dios, aquí os esperaremos".

Rifirrafe entre un abogado y el presidente del tribunal

Antes del primer interrogatorio, el inicio del juicio ha estado protagonizado por un rifirrafe entre Luis Álvarez, el abogado del acusado Driss Oukabir, y el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, tras la queja del primero sobre el lugar que ocupaba en la sala.

El letrado ha advertido de que abandonaba la sala porque su ubicación física -detrás del Ministerio Fiscal- no era el adecuado para observar la reacción de los fiscales, los abogados o los testigos. "Se ha elegido ese lugar porque es el más cercano a los acusados", ha explicado Guevara, que, no obstante, ha acordado un cambio de lugar para que la defensa pueda observar bien a los testigos y ha instado al abogado a cambiar de ubicación. "Ya está bien, si no quiere pasarse ahí se queda donde está, ya vale", ha zanjado el presidente de la sala antes de dar comienzo al juicio.

Las víctimas piden acusar a dos por asesinato terrorista

Por su parte, las víctimas de los atentados han pedido condenar también por asesinato terrorista a dos de los tres acusados por estos hechos, en contra del criterio de la Fiscalía.

"Es un juicio un poco peculiar porque la mayoría de los miembros de la célula fallecieron en su momento, entonces solo se va a juzgar a dos personas y un colaborador", ha dicho el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Antonio Guerrero, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Guerrero ha explicado que "una de las cuestiones principales en este juicio es determinar si a los dos se les puede condenar por delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista".

Para la AVT, "estos dos miembros estaban concertados con el resto de los miembros de la célula, había un plan criminal entre todos ellos". "Consecuentemente, estas dos personas tenían un dominio funcional del hecho y coadyuvaron para la realización del plan criminal, independientemente de que fuera distinto al que se llevara a cabo como consecuencia de la explosión de Alcanar", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado el abogado de la Asociación 11-M Antonio García, que representa a 74 víctimas. "Creemos que al menos dos de los acusados son responsables y deben responder por los delitos de asesinato, aparte del resto de los delitos, en los que coincidimos con el resto de las acusaciones", ha señalado, aseverando que "hay base suficiente" para condenarles por estos cargos.

La AVT solicita la pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinatos terroristas y 25 años de cárcel para el otro acusado por los delitos de colaboración

La AVT solicita la pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinatos terroristas y 25 años de cárcel para el otro acusado por los delitos de colaboración y tenencia de explosivos. "Nosotros hemos pedido las máximas penas", ha apostillado el representante legal de la Asociación 11-M.

El abogado de acusaciones particulares internacionales y de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), Ignacio Fuster Fabra, ha confirmado igualmente que piden la prisión permanente revisable para los acusados porque entienden que forman parte de "una organización criminal que ha tenido un 'plan b' que se materializó en Cambrils y en las Ramblas".

Es la primera vez que una acusación solicita la prisión permanente revisable en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido casos que lo ameriten, salvo este.

La petición de penas que hacen las asociaciones de víctimas contrasta con la de la Fiscalía, que solicita para Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza entre 8 y 41 años de cárcel por delitos que no incluyen el de asesinato terrorista. El Ministerio Público considera que los acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.

Los seis supuestos autores, tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils, murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.