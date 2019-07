La dirección del Grupo Parlamentario Socialista estudiará las peticiones de comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hechas por ERC y JxCat, ante las nuevas revelaciones hechas por Público sobre el papel que tuvo el CNI en torno a la masacre de Las Ramblas.

Fuentes de la dirección socialista explicaron, no obstante, que no abordarán este asunto hasta que no se resuelva la investidura y haya un Gobierno que no esté en funciones, porque consideran ilógico que siga funcionando el parlamento con un Gobierno provisional.

No obstante, no parece muy probable que el Grupo Socialista acepte estas comparecencias ni la comisión de investigación que también se ha solicitado, y que ya rechazó la pasada legislatura. Las fuentes consultadas indicaron que este asunto está "judicializado" y aseguran que el PSOE no es partidario, por regla general, de llevar al Congreso temas que están en los tribunales.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se ha abordado todavía el asunto y no hay decisión tomada de forma definitiva, que se adoptará en cuanto haya Gobierno.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior apuntaron que el ministro está a disposición de lo que decida el Grupo Socialista, y que no tendría ningun inconveniente en comparecer en el Congreso. Estas fuentes, sin embargo, recordaron que e CNI está vinculado al MInisterio de Defensa, aunque reconocieron que es probable que haya informes policiales sobre la célula yihadista y la actuación que tuvo el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty.

Tampoco se ve ningun problema en que, si se decide, comparezca la ministra de Defensa, aunque con toda seguridad se rechazará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ocurrido en torno al atentando de Barcelona ha vuelto a la actualidad política tras las nuevas revelaciones de Público que ha desvelado que el cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el mismo día del atentado o que este organismo controlaba los móviles de los asesinos hasta cinco días antes de producirse los hechos.

Además de las comparecencia, dicha revelaciones motivaron también este miércoles la presentación de una batería de preguntas por escrito al Gobierno por parte de JxCat sobre estos hechos y, en concreto, sobre las informaciones publicadas.