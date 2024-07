La Audiencia Nacional autoriza la repatriación a Marruecos del saharaui 'atrapado' en el aeropuerto de Bilbao 

Un joven saharaui que lleva once días en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Bilbao será deportado a Marruecos después de que la Audiencia Nacional haya autorizado dicha repatriación, al considerar que no existe un "riesgo grave" para su vida.

La Audiencia Nacional determinó que tampoco existe un riesgo "inminente y actual para la vida o la integridad física del demandante", ya que no es un representante destacado de los saharauis y solo aduce haber participado en manifestaciones. Además, la Audiencia Nacional, contra cuya resolución no cabe recurso, recuerda además que la jurisprudencia también apunta que "existe un interés público en que la institución del asilo no se desnaturalice y se transforme en un mecanismo de emigración fraudulenta".

El joven, de 24 años y ciudadano marroquí, había solicitado el estatuto de apátrida, avalado por ACNUR para los saharauis, según la organización no gubernamental Zehar Errefuxiatuekin.

Esta ONG indicó que esta solicitud era paralela al recurso contra la orden de deportación del joven, al que ya se le denegó la petición de asilo, que basaba en su activismo saharaui, por falta de documentación.

De acuerdo a esta fuente, el joven saharaui viajaba con pasaporte en un vuelo con origen en Marrakech (Marruecos) y destino a La Habana, pero en una escala en Bilbao el pasado 23 de junio le denegaron la entrada en España y desde entonces sigue en la sala de inadmitidos.

La ONG relató que el joven, que podría ser deportado mañana viernes, pidió que no le envíen de vuelta a Marruecos ya que "tiene miedo a que le metan en la cárcel", por estar perseguido políticamente debido a su activismo.

Al no suspenderse la deportación a Marruecos, que ya estaba prevista para hoy jueves, ésta podría llevarse a cabo este viernes, aunque la organización no gubernamental Zehar Errefuxiatuekin, creada en 1996 a partir de la delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), confía en volver a evitarla.