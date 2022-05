La Audiencia Nacional decreta libertad provisional para el periodista ucraniano acusado de traición y de ser prorruso

El periodista ucraniano Anatoli Shariy, reclamado por Ucrania por un delito de traición y propaganda, ha quedado en libertad provisional a la espera de que se decida sobre su extradición, según ha sabido este diario.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado su libertad en una vista este jueves, un día después de ser detenido en Tarragona en virtud a una orden internacional. Al periodista le asiste el abogado Gonzalo Boye, que también defiende al periodista español encarcelado en Polonia Pablo González.

Shariy, que lleva instalado en Tarragona desde 2019, está acusado de traición por sus posiciones prorrusas vertidas en su canal de YouTube. Los Servicios de Seguridad de Ucrania, que le llevan investigando desde 2021, alertan de que Shariy ha llevado a cabo "actividades contrarias a la seguridad nacional de Ucrania con su labor informativa", actuando al servicio de intereses extranjeros, en alusión a Rusia, según se desprende de la orden de detención.

Shariy ha indicado en su cuenta de Twitter que un asesor del Ministerio del Interior ucraniano le había "amenazado". "Me dijo que la Inteligencia ucraniana me encontraría en Europa (...) Mi único delito es que os he expuesto demasiado poco, ladrones", escribió.