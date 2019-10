El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las páginas web de la iniciativa Tsunami democràtic, desde la que se está llamando a la movilización contra la sentencia del procés, en el marco de una pieza secreta que instruye el juez Manuel García-Castellón y que ha abierto por indicios de terrorismo.

La orden ha partido del mismo magistrado que investiga la causa por terrorismo contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales están en prisión provisional desde finales de septiembre.

Sin embargo, las fuentes consultadas no han aclarado de momento si el cierre de la página y perfiles de redes sociales de Tsunami Democràtic corresponde a las mismas diligencias o se trata de una causa aparte.

Lo cierto es que parece difícil que esta orden tenga alguna efectividad teniendo en cuenta que el movimiento Tsunami Democràtic funciona a través de varias plataformas de mensajería, redes sociales (a veces con perfiles cerrados) y su ya famosa aplicación para Android, alojada fuera de la 'tienda' de Google y que se activa mediante códigos QR, es decir, literalmente de mano en mano.

Lo que ha dictado la Audiencia Nacional es una orden a los proveedores de servicios de internet para que no resuelvan los dominios correspondientes a esa página. Esto no implica un "cierre" de dicha página y, de hecho, no impide del todo a un usuario acceder al sitio web, por ejemplo a través de una VPN.

El siguiente hilo del abogado y doctor en Filosofía del Derecho Javier de la Cueva explica a la perfección por qué tratar de bloquear el acceso a un sitio web puede llegar a convertirse en una medida estéril.

EEUU no pudo cerrar Wikileaks. Veo que no se ha aprendido mucho de tecnología. — Javier de la Cueva (@jdelacueva) October 18, 2019

Público ha podido comprobar que el sitio web https://democratictsunami.eu/ (es decir, cambiando de orden las palabras y con un dominio europeo) aún funciona a la hora en la que se ha producido el bloqueo para el '.cat'. Asimismo, es posible navegar directamente más allá de la home del sitio web, como por ejemplo su manifiesto en https://tsunamidemocratic.cat/directriusnoviolencia2/.

Pantalla del sitio cerrado.

La web de la plataforma se ha empezado a bloquear desde las 14.30 de este viernes con un mensaje de indicaba su bloqueo "por disposición de la autoridad judicial". No obstante, en redes como Twitter no han tardado en reaccionar e indicar alternativas a la web, tales como la mencionada aplicación o los grupos de Telegram, el nuevo sitio web alternativo ya mencionado, así como instrucciones para conectarse a través de una VPN.

Hem posat a disposició un nou domini: https://t.co/TVQ3Nr4x3l per accedir a la pàgina web. La nova web serà més fàcilment replicable si intenten tombar-la de nou. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 18, 2019

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, explicó este mismo viernes que hay avances en las investigaciones sobre los "autores intelectuales" de los disturbios de la última semana en ciudades catalanas y que Tsunami Democràtic era una de las plataformas sobre las que el Ministerio ha puesto el foco.

No es la primera vez que un juez clausura una página web relacionada con el 'procés'. Hace justo dos años, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ordenó a la Guardia Civil el cierre de referendum.cat, el portal que puso en marcha el Govern de Carles Puigdemont para informar sobre el referéndum de independencia del 1-O.