La Audiencia Nacional ordena a Interior la readmisión del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha condenado al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto. El magistrado Celestino Salgado estima el recurso presentado por el coronel Pérez de los Cobos contra la resolución del ministro del Interior del 28 de julio de 2020. En dicha resolución, Grande-Marlaska desestimó el recurso de alzada formulado por el coronel contra su cese, acordado en la resolución del Secretario de Estado de Seguridad del 24 de mayo de 2020.

El magistrado concluye que el cese del coronel de la Guardia Civil, actualmente destinado en la Intervención Central de Armas, estuvo motivado por no informar del desarrollo de investigaciones de la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial en el marco de la investigación judicial por el 8M, abierta en el juzgado 51 de Madrid sobre la autorización por la Delegación del Gobierno en Madrid de las manifestaciones feministas cuando aún no se había decretado el Estado de Alarma. El ministro del Interior justificó el cese del coronel en la "pérdida de confianza". El informe realizado por la Unidad comandada por Pérez de los Cobos y aportado al juzgado mostraba errores que inculpaban al delegado del Gobierno de Madrid. La investigación finalmente se archivó.

"No constando -añade el juez- en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ (Unidad Orgánica de la Policía Judicial) como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal".

"Es cierto que la decisión de cesar al coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por -repetimos una vez más- no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el señor Pérez de los Cobos".

El magistrado condena a la Administración al reingreso de Diego Pérez de los Cobos en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con sede en la localidad de Tres Cantos, así como al abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de efectividad del cese. Además, condena al Ministerio del Interior a sufragar las costas procesales.

El Gobierno ha anunciado que recurrirá esta sentencia que le obliga a readmitir a Pérez de los Cobos, como jefe de la Comandancia de Madrid.