La Audiencia de Sevilla da a Griñán un plazo de diez días para ingresar en prisión

La Audiencia de Sevilla no ha admitido los recursos de los condenados por el caso ERE y ha otorgado al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros seis acusados más que ingresen voluntariamente en prisión en un plazo de diez días. Así lo ha decretado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El auto desestima los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra la resolución en la que el tribunal denegó suspender las penas privativas de libertad mientras se tramita el indulto, requiriendo a los mismos, Griñán incluido, para que en el plazo de diez días naturales ingresen voluntariamente en un centro penitenciario.

El plazo empezará a contar a partir de este viernes, 23 de diciembre, cuando se produce la notificación efectiva a los procuradores, por lo que la fecha límite finaliza el 1 de enero.

En un auto fechado este jueves, contra el que no cabe recurso alguno, el tribunal desestima el recurso presentado por la defensa del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá pero suspende su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa en base al artículo 80.4 del Código Penal –que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables–, al estar pendiente de informe por el médico forense. Estos son los siete ex altos cargos de la Junta que entrarán en prisión:



José Antonio Griñán

Condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación. Fue consejero de Economía y Hacienda entra abril de 2004 y abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre abril de 2009 y septiembre de 2013 en sustitución de Manuel Chaves.

La Justicia considera que Griñán no frenó el sistema que heredó de concesión irregular de ayudas socieconómicas a pesar de que fue alertado por la Intervención de la Junta.

Carmen Martínez Aguayo

Condenada a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por prevaricación y malversación. Fue viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y consejera de Hacienda entre abril de 2009 y septiembre de 2013.

Cuando la jueza instructora del caso ERE Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán, Martínez Aguayo asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.

Francisco Vallejo

Condenado a siete años y un día de prisión y a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Fue consejero de Innovación entre abril de 2004 y abril de 2009. De este departamento dependía el IFA-IDEA, organismo de la Junta que repartía las ayudas socioeconómicas a las empresas.

Vallejo fue uno de los consejeros más fieles al expresidente de la Junta Manuel Chaves, en cuyo gobierno participó durante quince años.

José Antonio Viera

Condenado a siete años y un día de prisión y a 18 años de inhabilitación. Fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, cargo que ocupó entre abril de 2000 y abril de 2004. Fue uno de los históricos del PSOE sevillano y llegó a ser secretario provincial del partido.

Según la sentencia, como responsable máximo de la Consejería de Empleo, "asumió" el sistema de los ERE e "impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones".

Antonio Fernández

Condenado a siete años, once meses y un día de prisión y a 19 años y seis meses de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación. Fue viceconsejero de Empleo entre abril de 2000 y abril de 2004 y consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010.

Fernández estuvo tres meses en prisión preventiva en 2012 y es el ex alto cargo que tiene una mayor condena de prisión.

Jesús María Rodríguez

Condenado a seis años de cárcel y a 15 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Fue viceconsejero de Innovación entre marzo de 2005 y abril de 2010.

Miguel Ángel Serrano

Condenado a seis años y seis meses de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Fue director general de IFA-IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008.