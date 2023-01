Auge y caída del exconsejero de Sanidad de Ceuta, detenido por presuntos abusos a menores migrantes

Enero no parece un buen mes para Javier Guerrero, un completo desconocido fuera de Ceuta hasta que en 2021 ocupó los titulares de la prensa nacional. Tuvo que dimitir de su cargo de consejero de Sanidad de la ciudad autónoma al revelarse que se había colado en la vacunación contra el coronavirus.

Ahí comenzaba una caída en desgracia para este médico que se hizo político en 2015, que llegó a consejero y vicepresidente tercero en 2019, que abandonó el PP tras su dimisión en 2021 y que montó su propia formación (Ceuta Avanza) hace pocos meses para concurrir a las elecciones locales de 2023.

Pero Guerrero ha terminado detenido en su propia casa la pasada semana, enero otra vez, y actualmente en prisión provisional sin fianza decretada por el Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad.

Se le investiga por presuntos abusos sexuales a menores migrantes tutelados, un asunto que no es nuevo, aunque hasta ahora todas las denuncias al respecto las había interpuesto él mismo, por injurias o por sospechas de una trama contra él.

La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, ha sido realizada por la Guardia Civil durante diez meses y ha conllevado el ingreso en prisión sin fianza por riesgo de reincidencia, de fuga, de ocultación o destrucción de pruebas y de atentar contra las víctimas.

Guerrero pasó a disposición judicial el viernes y estuvo declarando durante horas , aunque solo respondió a las preguntas de su abogado. Ya pasadas las 22.00 horas, el juez le comunicó la prisión provisional que ahora cumple en una cárcel gaditana.

Horas después de la publicación de esta noticia estoy siendo detenido en mi casa delante de mi mujer y mis hijas.



Que le quede claro a todo el mundo lo que pasa en esta ciudad. pic.twitter.com/N7IT05cJs0 — Javier Guerrero Gallego (@JGuerrero_Ceuta) January 11, 2023

Muy poco ha trascendido sobre esta detención de la que informó en directo el propio Guerrero a través de su cuenta de Twitter, en la que intentaba sembrar dudas, venderse como víctima y agitar el presunto complot "de poderes fácticos" contra él y sus posibilidades electorales, algo que lleva más de un año intentando asentar.

Apartado de centros de acogida a menores

Lo cierto es que también en enero, en este caso, de 2022, el Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta le prohibió expresamente que accediera a las instalaciones donde se acoge a menores migrantes tutelados. Esto se publicó en la prensa ceutí en septiembre, pese a sus amenazas de denuncia que nunca se interpuso, y lo reconoció la semana pasada en rueda de prensa el portavoz del Gobierno ceutí, Alberto Gaitán.

Gaitán no ha dado mucha información sobre el caso, aunque sí ha confirmado que fue el área de Protección al Menor quien informó a la Fiscalía de comportamientos impropios que dieron pie a la investigación de la Guardia Civil.

El exconsejero se caracterizó por volcarse en la atención médica a los menores sobre todo a raíz de la crisis fronteriza entre España y Marruecos que, en mayo de 2021, dejó la ciudad sobrepasada de chavales marroquíes. Según el Gobierno ceutí, Guerrero se ofreció voluntariamente para atender a los chicos, alojados en centros improvisados, cuando más falta hacía y una vez que había abandonado sus funciones en el Gobierno ceutí.

Aunque pronto se detectaron comportamientos extraños que contravenían los protocolos. Visitas casi diarias, a horas intempestivas a veces. El portavoz ceutí no quiso entrar en detalles, aunque sí reveló que se le pidió personalmente que cejara en este tipo de comportamientos. Viendo que reincidía y que también mantenía estos comportamientos "fuera de los centros", se tomó la decisión de vetarle, ya que todos los menores tenían ya atención sanitaria y su colaboración "ya no era necesaria".

Expedientado por hacer regalos a los menores

Sin embargo, Guerrero seguía recibiendo y atendiendo a menores migrantes tutelados en el Hospital Universitario de Ceuta, donde seguía ejerciendo como facultativo. Según algunas informaciones, el médico los recibía también sin seguir los protocolos y presuntamente sin presencia de los tutores o cuidadores legales en algunos casos.

El Faro de Ceuta informó el pasado octubre de que el la gerencia del servicio ceutí de salud, INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad, le abrió un expediente informativo en el que le prohibía expresamente "proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad" tutelados "sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU", encargada de gestionar centros de menores.

El caso de los presuntos abusos a menores de Guerrero saltó a la opinión pública en octubre de 2021, cuando la supuesta madre de un chico marroquí lo denunció públicamente en Facebook. Guerrero acudió a denunciar ante la Policía por injurias, pero quedó archivado. Más tarde, el exconsejero volvió a denunciar ante la Policía que trabajadores de centros de menores estaban aleccionando a varios menores para que denunciaran este tipo de comportamiento por parte de Guerrero a cambio de beneficios como el traslado a centros de la Península.

Su detención coincidió con la publicación en El Debate, un digital católico y conservador dirigido por Beitio Rubidio, de una información en la que se acusa al PSOE de Ceuta de orquestar esta supuesta trama. En concreto, apunta a Antonia Palomo, jefa del Área de Menores de la Ciudad de Ceuta y ex líder de los socialistas ceutíes.

No es la primera vez que este medio se hace eco del supuesto complot contra Guerrero urdido, según esas noticias, por PP, PSOE, la judicatura y la Guardia Civil. Las firma Alejandro Entrambasaguas, ex trabajador del portal de Eduardo Inda, OK Diario, y absuelto de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero.