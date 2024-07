El Ayuntamiento del PP de Cádiz recupera el nombre franquista para el estadio de la ciudad

La polémica, y el franquismo, regresan a la fachada del templo futbolístico gaditano. El Ayuntamiento de la ciudad costera ha admitido la solicitud del Cádiz Club de Fútbol para renombrar como Estadio Carranza el recinto deportivo municipal que en el año 2021 pasó a denominarse Nuevo Mirandilla para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Ahora el Gobierno local, del PP, asume la petición del conjunto cadista, que bordea la legislación vigente, y ha iniciado el trámite administrativo que recupera el antiguo nombre que homenajea al golpista Ramón de Carranza.

La controversia levantada de nuevo sobre las instalaciones municipales llega hasta el Congreso de los Diputados. Y lo hará desde el propio Gobierno de España. Uno de los partidos de la coalición, Sumar, ha registrado una pregunta parlamentaria que cuestiona a la Dirección General de Memoria Democrática si el cambio de nombre del estadio donde juega el Cádiz CF vulnera la ley y, en caso afirmativo, qué medidas contempla el Estado para "el restablecimiento de la legalidad".

"El nombre aúna de manera mayoritaria la identidad y la memoria colectiva del cadismo", defiende el propio Cádiz CF con un argumento que replica la institución pública en un comunicado. La Asociación de Memoria Histórica de Cádiz denunciará el caso ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por incumplir "de manera flagrante" las normativas sobre memoria democrática.

La oposición local critica que la decisión del alcalde, Bruno García (PP), busca reparar la figura del militar y político que regentó la Alcaldía de Cádiz en las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco, lo que incumple "claramente" las leyes memorialistas estatal y autonómica. "Incurriría en una ilegalidad" si ejecuta la modificación, según el PSOE. "El cambio se hace única y exclusivamente por ideología", alertan desde Adelante Izquierda Gaditana.

¿Quién era Carranza?

"Es como usar Estadio Hitler como nombre, o Franco, porque tengo un primo con ese apellido", afea el historiador José Luis Gutiérrez Molina en conversación con Público. "Todo el mundo sabe por qué es, esa marca Carranza no está fuera de la historia, y si alguien en Cádiz no sabe quién era Carranza, pues es lamentable, no se puede fomentar la ignorancia", continúa.

Expediente de depuración profesional a trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz, firmados por el propio Ramón de Carranza. — Cedida por el historiador José Luis Gutiérrez Molina. / Público

Y, para quien desconozca al protagonista, ¿quién era Carranza? Militar, político, monárquico y empresario, Ramón de Carranza y Fernández Reguera (Ferrol, A Coruña, 1863 – Cádiz, 1937), fue alcalde de la ciudad gaditana en dos ocasiones, de 1927 al año 31 y desde pocos días después del estallido golpista hasta su muerte.

José Luis Gutiérrez Molina: "Carranza es responsable de la matanza fundacional del franquismo, que en la ciudad suma 600 vecinos asesinados"

"Es una de las figuras principales del golpe de Estado en Cádiz", resume Gutiérrez Molina. Una plaza donde no hubo guerra civil, pero en cuya provincia la represión fascista dejó una cifra lindante con los 3.000 civiles ejecutados y desaparecidos en más de 150 fosas comunes. Carranza es "responsable" de la "matanza fundacional del franquismo", que en la ciudad suma "600 vecinos asesinados".

Carranza es, además, "uno de los principales actores de la depuración de unos 400 trabajadores del Ayuntamiento, considerados no afines a la sublevación militar, y que son expulsados de sus trabajos", explica el historiador. "Se opone desde el principio a la II República y se convierte en un elemento financiador de Falange en Cádiz, y cuando dan el golpe de Estado se pone en disposición", narra.

Un "personaje bastante siniestro" que crea "su red caciquil" para controlar la ciudad de la que fue dos veces alcalde, "pero nunca a través de una votación, siempre a través de dos dictadores, Primo de Rivera y después los golpistas", manifiesta el investigador. Sin embargo, el nombre de Carranza "aúna de manera mayoritaria la identidad y la memoria colectiva del cadismo", según la directiva del Cádiz CF y reitera el actual Ayuntamiento.

La polémica Carranza

El nombre del campo de fútbol ha liado la pelotera desde el propio proceso abierto que propició el cambio. De las agrias porfías en redes a intentos de votación fallidos, ataques informáticos y hasta propuestas alternativas como el Estadio Francisco Franco. Un jaleo para una iniciativa que venía a quitar de las calles de Cádiz a "un personaje que participó en el golpe de Estado de 1936, que estuvo estrechamente vinculado a la dictadura franquista y contribuyó activamente en la política de depuración que llevó a cabo el régimen en Cádiz", según informaba entonces el Ayuntamiento.

La votación pública para dejar atrás a Ramón de Carranza tenía varias alternativas: Ciudad de Cádiz, La Pepa, Gades, Bahía de Cádiz, Gadir, Tacita de Plata, De La Laguna y Nuevo Mirandilla. Ganó esta última denominación, que alude al primer equipo de fútbol de la ciudad, el Mirandilla, y al propio Campo de Deportes Mirandilla, que fueron las primeras instalaciones para practicar fútbol en la ciudad.

El Estadio Nuevo Mirandilla fue el nombre más apoyado con 1.270 votos, en un proceso iniciado el 27 de julio de 2020 y culminado un año después, como anunciaba el entonces concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila. Amén de hasta 20 ataques informáticos, el boicot al proceso llevó incluso a recibir propuestas para denominar las instalaciones municipales como Estadio Francisco Franco o Santiago Abascal.

El Ayuntamiento de Cádiz "va a iniciar el proceso administrativo para proceder al cambio de nombre del recinto deportivo municipal"

La ciudad cumplió así con la Ley de Memoria Histórica. Hasta ahora. El Ayuntamiento de Cádiz "va a iniciar el proceso administrativo para proceder al cambio de nombre del recinto deportivo municipal" porque la petición del Cádiz CF "reúne todos los requisitos legales para proceder al cambio de denominación", sostiene el Gobierno local del PP.

La recuperación del alcalde franquista sirve "para blanquear a un personaje que en ningún momento merece ocupar el espacio público de una ciudad, que nunca deben estar dedicados a una persona que participó en primera fila en un golpe de Estado", afirma José Luis Gutiérrez Molina. Con Estadio Nuevo Mirandilla "Cádiz es una ciudad mejor y más limpia, traer de nuevo a alguien de la catadura de Ramón de Carranza es un retroceso en higiene democrática", según el historiador.

Ahora hay que ver si Cádiz revive en la fachada del estadio a un alcalde franquista. Sobre el césped lo hará en breve: el equipo de fútbol "tiene registradas las marcas Estadio Carranza y Trofeo Carranza a secas desde 2021" y este mismo verano "la LXX edición que se jugará el próximo 10 de agosto ya pasará a denominarse Trofeo Carranza", informa el club cadista.