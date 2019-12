¿A quién deben creer los madrileños? ¿Al alcalde que en la reciente Cumbre del Clima celebrada en la capital ha presumido de los efectos positivos que para el medio ambiente ha supuesto la aplicación de Madrid Central o al que tiene en mente flexibilizar la ordenanza que regula el acceso a la zona de bajas emisiones?

Durante la campaña electoral, José Luis Martínez-Almeida prometió que revertiría el plan estrella de su antecesora en el cargo, Manuela Carmena. Ya instalado en el sillón municipal del palacio de Correos, anunció la puesta en marcha de Madrid 360, la nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, por lo que no debería sorprender que el alcalde mantuviera sus planes iniciales de suprimir Madrid Central o dejarlo reducido a la mínima expresión.

Esta estrategia coincidiría con lo publicado hoy por el diario El País, que indica que el Ayuntamiento ha sentado las bases para flexibilizar Madrid Central y hacerlo menos restrictivo, para lo cual mañana iba a presentar un acuerdo en la Junta de Gobierno que flexibilizará las normas de acceso a la zona de bajas emisiones.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se apresuró a desmentir la información y dijo que en la reunión de mañana jueves no se abordará ningún cambio sobre Madrid Central. Se limitó a señalar que se están estudiando algunas cuestiones que afectan a la movilidad, como la prolongación de las obras de plaza de España, pero sin que haya de momento "nada cerrado".

Maestre critica la “poca vergüenza” del alcalde, al que se le llena la “boca de verde” en la COP25 y luego quiere cargarse Madrid Central

Fuentes del área de Movilidad y Medio Ambiente explicaron igualmente a este periódico que mañana no se llevará a la Junta de Gobierno ninguna modificación sobre el perímetro de Madrid Central ni moratoria a vehículos. "Este Ayuntamiento", matizaron, "trabaja por mejorar la zona de bajas emisiones y se están realizando diversos estudios para tal efecto. Si se produce en algún momento cualquier cambio, se trasladará a los ciudadanos y los medios de comunicación".

Una opinión bien distinta manifestó la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien en su cuenta de Twitter se mostró muy tajante: "Hay que tener poca vergüenza para llenarse la boca de verde durante la COP 25 y cargarse Madrid Central a continuación. PP, Ciudadanos y Vox juntos en la destrucción de las políticas anticontaminación".

En la misma línea se pronunció la concejala de esta formación Esther Gómez, en declaraciones a un grupo de periodistas. "Nos preocupa que pueda ser cierto lo que se apunta en las informaciones periodísticas de hoy. Después de las declaraciones de Almeida durante la COP 25, poniéndose a la cabeza de las medidas contra el cambio climático en Madrid, no es comprensible que esta medida vaya a sufrir un parón e incluso una marcha atrás".

La salud de los madrileños

Gómez aseguró que la salud de los madrileños no se puede permitir moratorias o parones en la aplicación del plan y recordó que, según los recientes informes de Ecologistas en Acción, la aplicación de Madrid Central ha reducido un 20 por ciento la contaminación en el centro de la capital y hasta un 11 por ciento en el resto de la ciudad.

"No entendemos que este tipo de medidas", apostilló, "no se afiancen. Ésta no es la vía para luchar contra el cambio climático, por la mejora de la calidad del aire y por la salud de todos los madrileños. La emergencia climática, la salud de los madrileños y la calidad del aire no entienden de retrocesos en este sentido".

Begoña Villacís niega que el Ayuntamiento vaya a abordar cambios en Madrid Central

La concejala de Más Madrid señaló que, si finalmente se confirma que el Ayuntamiento altera Madrid Central para flexibilizarlo, su grupo estudiará posibles medidas legales porque la modificación de las ordenanzas municipales requiere de la aprobación en el pleno.

Por su parte, fuentes del Grupo Municipal Socialista consultadas por este diario prefirieron no pronunciarse hasta tener confirmación oficial de los planes de la corporación respecto a Madrid Central. Sí insistieron en la necesidad de que Almeida ofrezca una solución a los miles de vecinos residentes en el centro de Madrid que han sido multados por una negligencia del Ayuntamiento.

El portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, Alfredo González, ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid está multando a miles de residentes en el distrito Centro por entrar con su vehículo en Madrid Central, a pesar de que la normativa les autoriza expresamente a hacerlo sin recibir ninguna sanción.

Imagen de José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del plan Madrid 360. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El problema radica en que el Ayuntamiento entiende que los residentes que ya tenían una autorización de las antiguas Áreas de Prioridad Residencial debían solicitar un nuevo permiso para entrar en Madrid Central antes del 30 de junio de este año, por lo que a partir de esa fecha empezó a multar a quienes no se hubieran dado de alta en la nueva base de datos.

Como resultado, cerca de 10.000 vehículos de residentes en Centro están siendo sancionados de manera recurrente, llegándose en muchos casos a acumular más de 20 multas por matrícula. Muchos de ellos, además, no eran conscientes de estar infringiendo ninguna norma hasta que se les ha notificado la primera denuncia con varios meses de retraso y cuando se han dado cuenta ya era demasiado tarde, según el concejal socialista.