El Ayuntamiento de Madrid emite una orden de clausura de una parte del chalé de Espinosa de los Monteros y Monasterio

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha emitido una orden de clausura, fijada para el 8 de octubre, de la vivienda del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por carecer de licencia de primera ocupación.

Según publica eldiario.es y han confirmado a Efe fuentes de Urbanismo, el asunto arrancó en 2014 a raíz de la denuncia de un particular tras unas obras en el chalé, ubicado en el distrito de Chamartín, cuando se comprobó que carecía de la licencia de primera ocupación.

Tras la inspección por parte de los técnicos del Ayuntamiento, la pareja solicitó la citada licencia pero la documentación que aportaron no cumplía los requisitos necesarios.

En 2016 ya se dictó una orden de clausura, pero la recurrieron en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo y, paralelamente, volvieron a solicitar la licencia, según fuentes municipales. Sin embargo, en 2017 el Juzgado dio la razón al Ayuntamiento y desestimó el recurso, tras lo cual el propietario solicitó una modificación de la licencia de obra que también ha sido denegada.



De la citada sentencia procede ahora la orden de clausura emitida por el área de Urbanismo del Ayuntamiento y emplazada para el próximo 8 de octubre. En esa fecha, si a la llegada de los funcionarios municipales los propietarios se negasen a abrir, el Ayuntamiento deberá pedir una orden judicial, lo que retrasará los plazos, aunque en este tiempo podrían regularizar la situación.

El edificio, además de vivienda, alberga el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, sin que exista una licencia de funcionamiento de esta actividad, agregan desde Urbanismo. Según eldiario.es, el dirigente de Vox "compró en 2010 una vivienda con jardín, para lo que solicitó una hipoteca de 1,2 millones, según figura en el registro de la propiedad".

El inmueble constaba de "una planta baja y una principal" que se transformó "en una casa de cuatro alturas que equipó con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza, donde también hay una zona verde", según el proyecto de la propia Monasterio, que es arquitecta.

Añade el digital que el portavoz nacional de Vox "solicitó hasta cuatro veces" la licencia de primera ocupación y funcionamiento, que obliga a los técnicos a comprobar si lo que se construyó se ajusta a la autorización inicial de las obras.

La declaración de bienes de Espinosa los Monteros

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no ha reaccionado a esta noticia, pero sí ha ha dado a conocer este martes en su cuenta personal de Twitter su declaración de bienes y patrimonio, registrada en la Cámara a finales de julio y que el diputado critica que no haya sido aún publicada oficialmente por el Congreso en su página web. A día de hoy, Espinosa de los Monteros es el único de los 350 diputados elegidos en abril cuyo patrimonio y rentas aún no aparecen en su ficha del Congreso.

En el documento el portavoz de Vox declara que en el último ejercicio fiscal tuvo unos ingresos de unos 97.000 euros: 48.397,64 euros los obtuvo por el ejercicio de su actividad profesional, 35.287,32 por el alquiler de un inmueble, 13.009,04 por intereses del préstamo que concedió a la empresa de la que es socio y administrador único (Citrum, S.L), y 50 euros por una colaboración en un medio de comunicación. Pagó a Hacienda casi 35.000 euros.