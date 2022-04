El Ayuntamiento de Madrid envío 50.000 mascarillas al hospital de la mujer de Luceño como donación por uno de los pedidos

En una de las facturas que giró la empresa de Malasia Leno, contratada por el Ayuntamiento de Madrid a finales de marzo de 2020 para el suministro de mascarillas, test y guantes para afrontar la pandemia, figura un dato muy curioso: "Especial agradecimiento a Alberto Luceño y a Luis Medina, donantes de 50.000 mascarillas al Hospital Puerta de Hierro, y al resto del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid".

No fue casual que el Puerta de Hierro fuera el hospital elegido para entregar las mascarillas entre el personal sanitario. Según ha podido comprobar Público de fuentes de la investigación, la esposa de Alberto Luceño, María del Rosario Llópez Carratalá, es nefróloga en el citado hospital.

Que esas mascarillas llegaran a aquel hospital público tan señalado por su vinculación al PP en la época de la presidencia de Esperanza Aguirre no es baladí, pero además el destino de las mascarillas donadas del total de un millón que encargó el consistorio a la empresa Leno, de la mano de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, se fraguó por Whatsapp.

Según los mensajes de Whatsapp entre Alberto Luceño y Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, aportados en la causa, a los que ha podido acceder este diario, las mascarillas ya tenían el destino fijado antes de salir de China. "Lo que va a volar ahora son 638.000, como las que donan 238.000, en esta primera partida correspondería 500.000 mascarillas de compra y 138.000 donadas. (...) Pero con lo que llegue va directo al hospital de Charo [por María del Rosario Llópez Carratalá]", consta en un mensaje de Collado a Luceño el 10 de abril de 2020.

Al día siguiente volaban para Madrid las mascarillas, cuyo transporte corrió a cargo del Ayuntamiento de Madrid, según la documentación aportada a la Fiscalía por el consistorio. 165,690,14 euros costó el transporte de la segunda remesa de mascarillas enviadas por Leno. La primera fue el 4 de abril y el coste para el Ayuntamiento fue de 159.252,97 euros, según la documentación que consta en la causa.

Alberto Luceño le comunicó a Elena Collado el 23 de abril de 2020: "Me han llamado del hospital de mi mujer para darme las gracias. Están todas las especialidades encantados. Seguridad, lavado y seguridad". Collado le respondió: "Yo estoy tan segura..."

El millón de mascarillas que compró el Ayuntamiento a esa empresa de Malasia por valor de 6.689.300 dólares eran tipo KN95, que no llegan a la seguridad de las FFP2. Cada mascarilla costó 6,69 dólares, un precio muy elevado porque incluía las comisiones pactadas por Luceño y Luis Medina. El primero se llevó un total de cinco millones de dólares de comisión y el segundo, un millón. Están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de presunta estafa, blanqueo y falsificación documental.

Ese mismo 23 de abril, en otra conversación, Elena Collado se queja a Luceño por la letra tan pequeña de los certificados de calidad de las mascarillas. "Mañana hablo con China y les pido los certificados originales. Para que se lean muy bien".

Al día siguiente, Collado le transmite a Luceño: "Decía Engra [podría ser Engracia Hidalgo, Delegada del Área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid y jefa de Elena Collado] que igual para el hospital de Charo hay que mandar algo... No sé", en relación a la información sobre las mascarillas donadas. Y Alberto Luceño responde: "Me dice Charo que ni de Dirección ni de Compras han solicitado nada, puesto que son mucho mejores que las que habían tenido hasta ahora. Me comenta Charo que se le acercan todos los días los jefes de otras especialidades para decirles que están encantados y que muchas gracias al ayuntamiento y a mí".