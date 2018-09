El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este domingo que Manuela Carmena es el "salvavidas" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para revalidar la Alcaldía de Madrid, y ha recordado que aunque la regidora sea independiente la formación morada es su "soporte".

El portavoz de los populares madrileños se ha referido así a la noticia publicada por varios medios sobre que Carmena ya ha decidido que se presentará a la reelección.

Desde el entorno de la alcaldesa ni confirman ni desmienten la decisión y aseguran que Carmena solo anunciará si repite o no "cuando lo tenga cristalino". Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio ha subrayado que mientras que Carmena asegura estar al margen de los partidos, su decisión "está pendiente de una conversación" con Pablo Iglesias.



"Carmena es de Podemos y sabemos lo que hay debajo"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este domingo que la candidatura de alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a las elecciones municipales de mayo de 2019 es la "de Podemos" y que "da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieren esconder o de qué lo quieran vestir" porque "siguen siendo lo mismo".

La portavoz de la formación 'naranja' ha señalado que no "le parece ninguna sorpresa" que Carmena decida revalidar su candidatura, aunque, los grupos políticos del Consistorio llevan tres años, a su juicio, "aguantando sermones" de la alcaldesa diciendo "que ella no era una política al uso y que no iba a repetir".

"A día de hoy, Carmena es podemos y sabemos lo que hay debajo y llevamos conviviendo con ello tres años. Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieren esconder, de qué lo quieran vestir sigue siendo lo mismo", ha criticado.

"La candidatura de Carmena es el inventario que puede hacer de estos cuatro años que es básicamente un proyecto de ensanchamiento de aceras y unos cuantos carriles bicis que es lo que ha hecho en Madrid", ha criticado Villacís.



La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís./Cs Madrid

Errejón: "Carmena es un referente moral y personal"

Errejón

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha señalado este domingo que es una "excelente noticia" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, vaya a revalidar su candidatura a las elecciones municipales de 2019 con una segunda legislatura "del cambio político y de la transparencia".

Así lo ha indicado Errejón en declaraciones a los periodistas en un acto en Avilés (Asturias), después de que se haya hecho público que la regidora revalidará su candidatura a las elecciones.

"Me parece muy buena noticia. Manuela Carmena para mí no es solo un referente político, es un referente moral y personal. Por tanto, que repita hace que mucha gente tenga ganas de poderla votar incluso a gente que no sea de Madrid le gustaría poderla votar", ha sostenido el también candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad.

Asimismo, ha incidido en que es "una excelente noticia" que en la ciudad de Madrid se pueda tener "una segunda legislatura del cambio político, de la transparencia, de la amabilidad de la ciudad y de la honradez del Ayuntamiento de Madrid".