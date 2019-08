Tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, muchos ayuntamientos se llenaron de caras nuevas, mientras otras repitieron los mismos dirigentes del ejercicio pasado. En ambos casos, con estos llegaban promesas de cambio y progreso en los municipios. En muchos casos, sin embargo, el cambio y el progreso llegó primero para los sueldos de los electos que para las localidades, apenas dos meses después de la constitución de los Ayuntamientos.

Dentro de las polémicas subidas de sueldo tras la elección, el último caso se ubica en el pueblo leonés de Villandangos, que cuenta con poco más de 1.000 habitantes según los últimos datos del INE. Allí, el nuevo alcalde del Partido Popular, Alejandro Barrera, ha subido recientemente su sueldo de los 6.000 euros que percibía su predecesor a un total de 32.900 euros brutos anuales, tal y como informa Cadena Ser.

Pese a ser una medida amparada por los baremos legales, la oposición ha criticado esta subida, la cual justifica el nuevo alcalde con la imposibilidad de compatibilizar su nueva ocupación con su trabajo y el esfuerzo que exige la gestión del polígono industrial de la localidad. Esta subida, no ha sido, sin embargo, la única que ha despertado la polémica tras el 26-M.

Otro ejemplo nos emplaza al municipio madrileño de Moraleja de En medio, donde, según informaba El Confidencial, el equipo del PSOE ha subido su sueldo un 25% pese a contar con una deuda viva superior a los 34 millones de euros, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Hay aumentos que, además de notables, permiten a sus responsables poder compaginar sus actividades empresariales privadas. Es el caso de José María Pérez Sánchez, alcalde popular de Pilar de la Horalada, un municipio alicantino de 21.000 habitantes, que se subió el sueldo de 19.950 euros anuales a 51.800. Un incremento del 160%.

El alcalde de Málaga subió un 20% el sueldo de su equipo de Gobierno apenas 10 días después de la constitución de consistorios

Desplazándose a ciudades más grandes, también ha habido polémica en grandes capitales de provincia como Málaga, donde el 25 de junio -10 días después de la constitución de los consistorios- el alcalde popular Francisco de la Torre y los concejales se subieron un 20% el sueldo. Con la única oposición de Adelante Málaga, PP, Ciudadanos y PSOE dieron luz verde a una subida que otorgó un sueldo bruto anual de 78.219 al alcalde, 70.400 euros a la portavoz del equipo de gobierno, 68.000 a los tenientes alcalde y 62.576 para los concejales.

Sin embargo, cabe puntualizar que muchas de estas subidas requieren de escrutinio y contextualización para evaluar su justificación. En el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, trascendió su subida del 40% de su sueldo, que pasaba de los 2.200 mensuales a los 3.100. Sin embargo, no se tuvo en cuenta a la hora de analizar dicho incremento el infructuoso intento en la pasada legislatura de Colau por bajar los sueldos de su equipo, tras el cual decidieron cobrar solo una parte del mismo y destinar el resto a una bolsa para fondos sociales.

¿Qué dice la ley sobre el sueldo de nuestros alcaldes?



Según lo dictado por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no existen sueldos estipulados para el puesto de alcalde, pero sí máximos no superables conforme a la población de cada localidad. Así, los mandatarios de ciudades que superen los 500.000 habitantes, no pueden cobrar más que un secretario de Estado, un sueldo de alrededor de 106.000 euros anuales. Dentro de este baremo, el máximo más bajo contemplado para municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes es de alrededor de 42.500 euros.

Por debajo de esas cifras de población, los alcaldes no cuentan con el derecho a dedicarse exclusivamente al cargo, pero sí pueden cobrar por hacerlo parcialmente según lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales. Sin embargo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2.571 alcaldes declararon no cobrar por su labor, lo que supone alrededor de un 30% del total de municipios en España.