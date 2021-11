Ayuso y Almeida camuflan su disputa por el control del PP de Madrid con un amistoso encuentro

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido este martes en la celebración del festivo de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Almudena. En plena pugna por el control del PP madrileño, ambos han protagonizado un saludo cordial en el que han tratado de mostrar su buena sintonía.

La misa se ha celebrado en la explanada que une la catedral de la Almudena y el Palacio Real, donde se ha producido el encuentro entre ambos dirigentes. Sin embargo, según ha señalado ante los medios de comunicación el primer edil, ese no ha sido el primer contacto que han tenido en el día de hoy. "Nos hemos mensajeado, pero las conversaciones privadas, privadas son", ha explicado. Después, ha hecho alusión al "buen rollo" que tiene con la jefa del Ejectutivo autonómico: "No estamos bloqueados", ha ironizado en alusión a las informaciones que apuntan que Ayuso no acepta los WhatsApps del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Por su parte, Ayuso ha reconocido que tiene "buena relación" con Almeida aunque no ha dudado añadir que "la situación es complicada" de cara al congreso del PP de Madrid. "En todas las organizaciones pasa lo mismo y esto va acabar bien", ha indicado. Del mismo modo, ha reiterado que dará el paso adelante cuando llegue el momento "con alegría, con ilusión" y buscando "unir" al partido: "Todo lo que no sea unirnos iría en detrimento", ha advertido.



Aunque Almeida asegura no tener "ningún miedo" a que él y Ayuso sean vistos como Caín y Abel y cree que "hay parábolas evangélicas y personajes mucho más adaptados" a su relación, lo cierto es que desde hace semanas la batalla por controlar el partido en Madrid está abierta y la presidenta de la Comunidad y el alcalde no militan en el mismo bando. Por el momento, Ayuso ha presentado oficialmente ante los órganos de dirección su candidatura a liderar el partido en Madrid, un paso que por el momento rehúsa dar Almeida.

Mientras, según pudo saber Público, las directrices de Génova van en la línea de rebajar el tono del conflicto con el telón de fondo de que se pueda producir un desgaste electoral, los sectores cercanos al presidente nacional Pablo Casado —alineado con Almeida— y a la presidenta autonómica buscan ya apoyos en la militancia.

