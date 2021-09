Ayuso: "No voy a obligar a ningún médico a practicar un aborto contra su conciencia"

El aborto, o mejor dicho el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos ha copado este jueves la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que ella no obligará "a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia".

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, que además es médico, ha afeado a Ayuso los casos en los que mujeres no han podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia de sus médicos. En concreto, se refería a un caso que esta semana ha desvelado la cadena Ser en el hospital Clínico de San Carlos, un centro público que se negó a practicar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer.

"Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario", ha manifestado la presidenta regional.

Ayuso ha trasladado que con ella "no cuenten" y, aunque desconoce el caso y respetado "todo", ha insistido en que no va a obligar "a un médico a ir contra su conciencia". "A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila", ha zanjado.