La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese inmediatamente y ponga "fuera de las instituciones" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la democracia y estar siempre detrás de movimientos vandálicos.

Acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la dirigente regional se ha acercado a la Puerta del Sol para comprobar los desperfectos ocasionados por los "actos vandálicos" que se produjeron en la manifestación de apoyo al rapero Pablo Hasél.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido al alcalde y a los servicios de limpieza del Ayuntamiento "el magnífico trabajo que han realizado durante toda la noche". "Cualquier diría que en este mismo escenarios hace unas horas hemos vivido semejantes imágenes y, sin embargo, ahora está casi todo arreglado", ha apuntado.

También la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en concreto la de la Policía Nacional "gracias a los cuales se puede preservar la paz en Madrid".

Ayuso, sobre Hasél: "Va a entrar en prisión por ser un delincuente reincidente, no por la libertad de expresión"

En este punto, le ha pedido al presidente del Gobierno que se manifieste, que diga algo al respecto, porque "dos días después de estos actos" que se han sucedido en Barcelona y en Madrid no lo ha hecho él ni su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, también ha instado a que se pronuncie acerca del vicepresidente "que han metido en las instituciones españolas y que siempre instiga a lo mismo". Para Ayuso, hoy es esta situación promovida para "defender a un delincuente como es este sujeto que va a entrar en prisión por ser un delincuente reincidente, no por la libertad de expresión, no por desearle que le peguen dos tiros en la nuca a José Bono o le reviente el coche a Patxi López".

Almeida también se ha sumado a las críticas de Ayuso y ha cargado contra el dirigente de Unidas Podemos Pablo Echenique por "legitimar la violencia" y trasladar un mensaje de "comprensión" a los actos violentos registrados esta noche en la capital tras sus polémicas declaraciones en Twitter.

"El país no puede estar vicepresidido por semejante político"

La presidenta madrileña ha continuado acusando a Iglesias alegando que lo más grave es que hay un vicepresidente "que pone en tela de juicio la democracia española y está siempre detrás de todos estos movimientos vandálicos violentos, que además se organizan a nivel internacional".

Ayuso ha clamado que tiene que parar que se ponga en tela de juicio la democracia española así como esos movimientos radicales que pretenden "sobre todo derrocar las democracias liberales".

Le pido al presidente del Gobierno que ponga a Pablo Iglesias, que le cese inmediatamente, porque el Gobierno de España, este país, no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo", ha añadido.

Además, ha pedido a todos los demócratas que se unan para condenar estos hechos. Espera que así lo hagan también los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid así como todos los Plenos de los ayuntamientos de la región.

Más Madrid lamenta los disturbios

Mientras el líder de Podemos no se ha pronunciado todavía sobre los disturbios, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha dicho que a su grupo "no le gustan" y le "entristecen" los sucesos de la noche del miércoles en Madrid, aunque ha destacado que "es importante que el árbol no impida ver el bosque", puesto que hay una persona encarcelada "por hacer música".

Así se ha expresado el portavoz antes del pleno del Parlamento regional madrileño con respecto a los disturbios de este miércoles que se saldaron con diecinueve detenciones y 55 personas heridas, entre ellas 35 agentes de la Policía.

Según Perpinyà, entre los países del entorno, España es "el que más músicos tiene encarcelados en este momento", un asunto que a Más Madrid, "defensor de la libertad de expresión, le preocupa al ver que el Gobierno de España no ha hecho nada para evitar que Pablo Hasél continúe en prisión".