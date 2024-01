Ayuso critica la campaña seguida por Feijóo en el 23J: "Las encuestas confundieron la estrategia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la estrategia seguida por Alberto Nuñez Feijóo en las elecciones del 23J en una entrevista a El Mundo.

Ayuso ha explicado que, a su parecer, "no se hicieron las cosas bien" durante la campaña. La líder del PP madrileño ha criticado el planteamiento que siguió su partido durante las elecciones generales, al considerar que "las encuestas confundieron la estrategia". "Tendríamos que haber peleado la campaña hasta el final", ha remarcado.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que el "peso de las minorías en el sistema electoral" y la "división del voto" causada por Vox también fueron factores que impidieron que el PP obtuviese la mayoría necesaria para gobernar.

Por ello, Ayuso considera que en algunas circunscripciones "Vox no debería haberse presentado", para evitar así el triunfo de la izquierda. "Además, bajaron mucho en votos y la coalición no fue posible. No es una cuestión sólo de culparles a ellos, ni mucho menos. También nos enfrentamos a todo el aparato de la Moncloa, que gasta millones ingentes en poder político y actuó para reventar la alternativa", ha señalado.