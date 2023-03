Ayuso escenifica la ruptura con Vox en su último pleno y un día después de la moción de censura

Isabel Díaz Ayuso le ha dicho adiós a Vox, durante el último pleno de la legislatura. "A partir de hoy, cada uno sigue su camino", ha escenificado la presidenta madrileña de cara a las elecciones de mayo, después de que Rocío Monasterio se negara a apoyar la ley de incentivos fiscales. "La deriva que ha tomado su partido, a mí no me va a arrastrar", ha concluido la dirigente del PP, aludiendo al fracaso de la moción de censura.

La norma propuesta por el Ejecutivo madrileño buscaba contravenir el impuesto a las grandes fortunas planteada por el Gobierno. "No vamos a apoyar una ley de privilegio a los extranjeros, si no hay el mismo trato para los madrileños", ha argumentado Monasterio en contra del plan del PP. Ayuso, a modo de réplica, ha señalado que la gobernanza con Vox es "prácticamente imposible" y les ha acusado de no tener "ni una sola propuesta original".

Para más inri, la líder de los populares ha criticado la "superioridad moral" que mantiene Vox respecto de su partido. Ayuso se ha despedido de sus socios de la ultraderecha, tras sentenciar que "no han aportado nada hasta este momento" y, en esta ocasión, han decidido que "la enemiga" sea ella misma.



En pleno clima preelectoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha buscado desmarcarse del partido de extrema derecha. Según las últimas encuestas, Ayuso, a pesar de ganar las elecciones, no conseguiría llegar a la ansiada mayoría absoluta. El PP madrileño todavía necesitaría apoyarse en Vox para garantizar su gobernanza, por lo que busca conquistar el espacio electoral de la ultraderecha.

El desplante de Ayuso de este jueves responde al descalabro que ha sufrido Vox en la moción de censura. Después de dos días de debate, Ramón Tamames tan solo ha cosechado 54 apoyos en la Cámara Baja. Los diferentes grupos cargaron duramente contra el economista. "Le pido que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante esta moción de censura", remarcó Pedro Sánchez. El PP decidió abstenerse en la votación, a pesar de defender una alternativa para el país.