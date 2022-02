Ayuso, a favor de pactar sin complejos con la ultraderecha: "Que no importe lo que opine la izquierda"

Los resultados de las elecciones en Castilla y León continúan reverberando en la esfera del Partido Popular. En un desayuno informativo celebrado por Nueva Economía Fórum, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a su partido a que "no siga retrasando" el congreso "de marras" del PP de Madrid.

Ayuso ha hecho hincapié en que ella ha estado siempre donde se le ha pedido, y no ha dudado en reclamar que se convoque "pronto" el cónclave del partido en la capital, pese a que –ha añadido– no tiene intención de "presionar" al respecto.

Por otro parte, Ayuso ha querido hacer un llamamiento a la posibilidad de pactar con otras fuerzas, una apuesta que la líder madrileña entiende que se debe hacer sin complejos. "Que no importe lo que opine la izquierda de nuestros pactos", ha dicho Ayuso en clara alusión a Vox.

"Que no se retrase la voz de los afiliados"

"Mi propuesta no va a ser presionar en nada ni pedir nada, sino dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados y ponerse a disposición del presidente (Pablo Casado)", ha esgrimido Ayuso en referencia a la celebración del Congreso Nacional del PP, cuya celebración se prevé para julio.

En este sentido, Ayuso ha rechazado que su postura sea "en contra" del partido sino "a favor del Partido Popular". "No es una cuestión de que se adelante nada, que no se siga retrasando la voz de los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare", ha matizado.

Ayuso ha celebrado que Castilla y León se haya "blindado frente al proyecto sanchista", ya que "la factura" de un gobierno de PSOE y de Podemos "sale muy caro". Por ello, ha pedido un proyecto "basado en la suma de intereses frente a un proyecto totalitario" y que "no importe lo que opine la izquierda frente a nuestros pactos", ha expresado.