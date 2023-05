Ayuso, sobre el Gobierno: "¿Qué están haciendo? ¿Qué transformación ideológica es esa, creando nuevos derechos?"

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han mitineado juntos este sábado en Getafe (Madrid). La presidenta de la Comunidad de Madrid cargó contra Pedro Sánchez y la "transformación ideológica" impulsada por el Gobierno de coalición. "¿Qué están haciendo? ¿Qué transformación ideológica es esa? Creando nuevos derechos, enfrentando a los jueces, leyes sectarias...Esto no se puede soportar", aseguró Ayuso.



El presidente del Gobierno ha anunciado precisamente este sábado, pocas horas antes, su compromiso para implantar de forma inmediata, con el fin de que esté en vigor en junio, el derecho al olvido oncológico. Esta semana también ha estado marcada por el reconocimiento del Tribunal Constitucional del aborto como "derecho fundamental". El PP criticó el falló bajo el argumento de que el TC no tiene capacidad para crear nuevos derechos.

"Si a esta gente nadie le pone freno, ¿qué va a ser de España?", se preguntó una Díaz Ayuso triunfalista por las expectativas electorales para el 28M. "No somos equipo de ganar sin más, nos gusta ganar por goleada", dijo la única dirigente del Partido Popular que, a menos de dos semanas de las elecciones, tiene opciones claras de conseguir la mayoría absoluta.

Por eso Feijóo, que ejerció de telonero, se atrevió a pedirle una "mayoría libre y absoluta". "Si el CIS de Tezanos te ha dado ese resultado es que te vas a salir del mapa de Madrid", le auguró el presidente del PP. El macroestudio que el CIS publicó esta semana recoge, dentro de una horquilla amplísima, un escenario en el que Ayuso llegaría a los 70 diputados. La mayoría en la Asamblea de Madrid está en 68.

Tanto Feijóo como Ayuso no se bajaron de la polémica por la presencia de exintegrantes de ETA, algunos con delitos de sangre, en las listas de EH Bildu. Para el presidente el PP, no es suficiente que Sánchez diga que "no es decente", como hizo este viernes desde Washington. "Lo indecente es que tú pactes con ellos y sometas el futuro de España a ellos", criticó Feijóo retando a todos los socialistas a presionar a Sánchez para que "rompa" con Bildu.