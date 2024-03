Ayuso y la ley, con Joaquim Bosch: sigue aquí en directo el programa de Marina Lobo

Como cada viernes, pegamos un concienzudo repaso a la actualidad con el programa 'Hasta el Coño de' dirigido y presentado por la periodista y guionista Marina Lobo, y producido por Spanish Revolution.





Con su característico humor, la periodista repasará de manera concienzuda la actualidad y las noticias más relevantes. Se aboradán temas tanto los temas que nos preocupan como aquellos que merecen una voz crítica y reivindicativa.

Esta semana, como no podía ser de otra manera, Hasta el Coño de repasara toda la trama que rodea a la pareja de Ayuso tras la acusación de la Fiscalía y las últimas perlas de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. Además, Lobo charlará con el juez Joaquim Bosch y no dejará pasar el asunto de la empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Feijóo que facturó a la Xunta 9,7 millones para rastrear casos de covid.



El programa de esta semana, también abordará la detención de Robinho por una violación grupal en Italia y las novedades del Caso Álves tras la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejarle en libertad bajo fianza de un millón de euros.



Hasta el Coño de no terminará sin comentar el ataque de una diputada del PP a Ana Pardo de Vera con su hermana por mencionar una información de 'Público' sobre Feijóo.