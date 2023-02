Ayuso opaca a Feijóo en el extranjero y le adelanta en agenda internacional​

En el último año y medio Isabel Díaz Ayuso ha viajado a Nueva York, Washington, Miami, Lisboa, Paris, Marsella, Bruselas y a la italiana Región del Véneto (en el norte). Antes de que acabe el mes de febrero sumará a esta lista dos viajes más: uno a Israel en el que está inmersa estos días y otro a Londres. En su última etapa en solitario al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuso se ha esforzado en proyectar su agenda internacional con viajes al extranjero y declaraciones a miles de kilómetros ante los micrófonos de la televisión pública madrileña.



Mientras, en el casi un año que Alberto Núñez Feijóo lleva al frente del Partido Popular, las expectativas sobre su perfil internacional se han rebajado del todo. Casi sin agenda propia -más allá de las cumbres organizadas por el Partido Popular Europeo (PPE)- Feijóo no tiene apenas presencia en el extranjero.

Las comparativas son odiosas pero inevitables. Así, mientras Feijóo recorre España, empujado por una campaña electoral para las generales que comenzó hace un año con su aterrizaje en Génova para "ganar y gobernar", Ayuso busca foco a nivel internacional con reuniones de alto nivel, como la que ha mantenido este lunes en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog, completamente ajena -a juzgar por la información del encuentro que ha remitido su gobierno- a la complicada situación del país, en manos del ultraderechista Benjamin Netanyahu.



Ni una sola referencia tampoco a la espiral de violencia y de vulneración de los derechos de la población palestina. Es más, Ayuso aprovechó el encuentro con Herzog para dejar claro "que no quiere que a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña", informó su gabinete.

Después de este primer viaje en plena precampaña, que la mantiene fuera de Madrid mientras sanitarios y pacientes se revuelven contra su gestión de la sanidad pública, Díaz Ayuso viajará también a Londres donde, según fuentes de su gabinete, tejerá alianzas para acercarse a uno de sus principales objetivos a largo plazo: superar a París o Ámsterdam como punto europeo "con mayor tráfico de datos". No explican con quien se reunirán para ello.

Eso sí, este proyecto a futuro de Díaz Ayuso necesita de su revalidación como presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que en la Puerta del Sol dan por hecho aunque rebajando las expectativas de una mayoría absoluta. Sobre el papel, la hoja de ruta de Ayuso es convertir Madrid en el epicentro tecnológico de Europa y eso pasa por tejer alianzas internacionales y atraer inversión.



En la práctica, lo que más ha trascendido de los viajes al extranjero de la presidenta madrileña han sido sus declaraciones. En junio de 2022, por ejemplo, cuando el PP celebraba todavía la victoria de Moreno Bonilla en Andalucía, Ayuso se fue a Miami a marcar perfil propio.

La presidenta del PP de Madrid tiene un especial interés en la comunidad latinoamericana -y en el voto hispano- que riega con guiños constantes. Hasta el punto de que creó un área dentro de la estructura del PP de Madrid para canalizar los apoyos que le llegan desde Venezuela, Bolivia, Chile o Ecuador.

En el epicentro de sus estrechas relaciones con América Latina está Atlas Network, una red internacional de lobbies anticomunistas que anhela el regreso de la derecha a los gobiernos latinoamericanos.



Bajo perfil internacional de Feijóo

En frente -y seis plantas más arriba en la sede de Génova- está Feijóo y su bajo perfil internacional. El presidente del PP no ha conseguido el foco ni siquiera dentro de los populares europeos, algo a lo que en el partido le restan importancia porque creen que "la gente no está preocupada de Europa", asegura un miembro de la dirección. Lo cierto es que las ofensivas contra el Gobierno que el PP ha intentado lanzar en Bruselas, como sucediera ya en la etapa de Pablo Casado, han fracasado una a una.

Además, la única 'gira' internacional que ha hecho- estuvo en Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador a principios de noviembre- no logró apenas repercusión y quedó opacada por la crisis del CGPJ, que estalló en pleno vuelo de regreso a España.