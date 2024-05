Ayuso, un paso por delante de Feijóo a la hora de colocar su mensaje en los medios

Miércoles 29 de mayo, día previo a la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Génova esquiva las preguntas sobre los más que anunciados recursos de inconstitucionalidad contra la norma. "Cada territorio hará lo que considere", responden desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo a preguntas de este medio, aunque saben que todos los presidentes autonómicos del PP preparan desde hace tiempo una "cascada" de recursos. Es una acción claramente coordinada que arrancó con su desembarco en el Senado para hacer frente a la ley, insistiendo en uno de los argumentos fuerza de los populares: la amnistía genera desigualdades entre los territorios. Pero los de Feijóo no quieren referirse a ello.

Jueves 30 de mayo, nueve y media de la mañana, el pleno en el que se aprobará definitivamente la norma acaba de comenzar y Feijóo será el último en intervenir. Isabel Díaz Ayuso es entrevistada en el programa de Esradio Es la mañana de Federico, conducido por Federico Jiménez Losantos, y confirma que la Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad. Pero no solo eso: cuenta que lo harán todas las comunidades del PP y que llevan tiempo hablando sobre ello.

Para cuando el presidente nacional del PP toma la palabra en el hemiciclo, la estrategia del partido explicada por Ayuso ya es noticia, pero Feijóo decide pasarlo por alto. "No es el momento hoy de hablar de recursos", defendían fuentes del entorno del líder popular.

El PP avanzó desde el primer momento que presentaría su propio recurso ante el Constitucional —tienen capacidad para hacerlo los partidos con un mínimo de 50 diputados o senadores—, pero este jueves, en los pasillos del Congreso, no querían hablar de ello: ni cuándo lo presentarán ni si lo harán todos a la vez o por goteo. Tampoco parecían cómodos con el eco de las palabras de Ayuso: "Ya se sabía".

Es cierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó algo que otros barones como Fernando López Miras (Murcia), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (País Valencià) o Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), ya habían anunciado. Pero el día y el momento elegidos no han pasado desapercibidos para nadie. Así, este jueves, después de ella, han salido de nuevo a reconfirmar sus recursos. En la cúpula de Génova hay quien piensa que ha sido "intencionado", pero tratan de restarle importancia: "Lo van a hacer todos, es una presidenta más que lo ha anunciado".

"El altavoz de Madrid"

La reflexión que otros líderes del partido hacen es que Ayuso juega con "el altavoz de Madrid": no solo el poder económico y político se concentra en la capital, también el mediático. Es cierto que los anuncios de los presidentes que gobiernan más allá de la M-30 no acostumbran a llegar tan lejos. Pero, no lo es menos que su timing tampoco suele ser el mismo: la presidenta madrileña elige bien cuándo colocar su mensaje, casi siempre en clave nacional.

Detrás de esto, la izquierda ve —o al menos así lo exprime— una lucha por el poder de Génova y un intento de tutelaje a Feijóo. Desde que al poco tiempo de tomar los mandos el presidente nacional del PP cedió ante las presiones para dinamitar las negociaciones del CGPJ, la fortaleza de su liderazgo se resintió para sus rivales. De puertas para dentro, todos ven al gallego asentado en el puesto y descartan ahora la sucesión.

De hecho, su explicación al ruido que, reconocen fuentes del partido, genera la figura de Ayuso es más simple e histórica: "El PP de Madrid siempre ha sido así con la dirección nacional".