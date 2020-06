"Yo no pacto con el desastre", le dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, en sede parlamentaria hace apenas unas semanas, después de que éste se ofreciera a pactar los presupuestos. La actitud de la dirigente popular de negarse a hablar con la oposición la convertía en una 'rara avis' incluso en su formación. Este jueves Ayuso ha enmendado, a medias, su posición y le ha tendido la mano a Gabilondo.

"Le pido que también me ayude a mí, porque es representante de Madrid y le tiendo la mano, unámonos por Madrid y no por el PSOE, porque creo que ha de haber una estabilidad política" le ha dicho. Al mismo tiempo, la presidenta madrileña se ha negado a cualquier tipo de entendimiento con otro de los partidos en la oposición, Unidas Podemos. "Son peores que el virus", le ha espetado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a la portavoz de la formación 'morada', Isabel Serra. A su juicio, la reconstrucción "es imposible" porque son "únicamente amigos del odio y de la destrucción".

Ayuso ha acusado a Serra de tener un "odio visceral por romper España creando dolor y miseria allá donde gobiernan". Por su parte, la líder madrileña de UP, que se acaba de reincorporar tras una baja de maternidad, le ha reprochado que la conservadora ha utilizado la crisis y el dolor "para hacer oposición al Gobierno por su interés personal".

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha convertido la sesión de control en un nuevo ataque al Gobierno central, "están desmembrando España" y lo están intentando con "ese plan nada oculto contra los fiscales, los jueces, atentando contra las instituciones, contra los empresarios, contra los medios, contra la oposición, para darle el futuro laboral de todos los españoles a la ETA". Ayuso cree que están llevando a España a "la miseria más absoluta".



Todo ello ha ocurrido en la misma sesión de control en la que le ha pedido a Gabilondo que "le ayude": "Nos tiene que ayudar, señor Gabilondo, y se tiene que aclarar si es sólo representante del PSOE o lo es también de los madrileños". Él dirigente socialista le ha afeado a Ayuso unas palabras de un pleno anterior, en las que dijo que el problema no era la desigualdad, sino la pobreza. "Si la desigualdad no es el problema, entonces el problema grave es su posición".

Ayuso, a Perpinyà (Más Madrid): "No voy a tolerar que llame fascista a ningún grupo de esta cámara"

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado que la presidenta madrileña "priorice el diálogo" con quienes "piensan que el Ingreso Mínimo Vital es una paguita" y son "followers de Trump": "Solo hay dos opciones con los fascistas o con los antifascistas", le ha dicho. A lo que Ayuso ha respondido: "No voy a tolerar que llame usted fascista a ningún grupo de esta cámara, entre otras cosas porque todos los ciudadanos que están aquí, todos ustedes y todas las personas que estamos aquí, lo estamos porque ciudadanos libremente han acudido a las urnas y nos han elegido", le ha dicho.

"¿Usted pretende que me siente en una mesa de igual a igual? No me haga reír cuando no quiere reconstruir Madrid sino aniquilar a todo aquel que no piensa como usted. Con usted hay muy poco que reconstruir, son la política del odio, de la ruptura y de la devastación", ha proseguido la dirigente popular.