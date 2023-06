Ayuso renueva su Gobierno con miembros de perfil bajo y de su máxima confianza

Isabel Díaz Ayuso ha sido reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los diputados de la Asamblea de Madrid tras el debate de investidura. Como estaba previsto, la presidenta regional volverá a gobernar, esta vez con mayoría holgada, gracias a los 70 escaños que obtuvo en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Tras pasar el trámite, Ayuso ha anunciado a los medios los miembros de su nuevo Gobierno. La presidenta madrileña ha diseñado un Gobierno totalmente renovado. Será un Ejecutivo sin paridad –estará formado por seis hombres y tres mujeres–, pero será también un Gobierno formado por cargos intermedios y de perfil bajo en el que tampoco habrá una vicepresidencia. Los nuevos consejeros son personas cercanas y fieles a la presidenta, algunos incluso de su máxima confianza.

La renovación es total, tanto que no repetirá ninguno de los consejeros que le habían acompañado hasta ahora. Ayuso brillará con luz propia en un Ejecutivo en el que no habrá nadie que le haga sombra.

"Es el Gobierno más austero de España", ha dicho Ayuso tras recordar que mantendrá las nueve consejerías que ya tenía pero reducirá viceconsejerías y direcciones generales.

Tras confirmar que no continuarían los nueve consejeros de su Gobierno, Ayuso ha explicado que este "cambio imprescindible" de su Ejecutivo no se realiza "por falta de confianza o cosas que no se han hecho bien", sino porque "la renovación da fuerza".

"Pienso que el trabajo que han realizado todos los consejeros nos ha traído a esta mayoría absoluta y esto es digno de reconocimiento", ha añadido Ayuso, quien ha halagado uno a uno a todos sus exconsejeros.

Entre los miembros del nuevo Ejecutivo madrileño destaca Ana Dávila, nueva consejera de Familia, Asuntos Sociales y Juventud. Dávila fue viceconsejera de Asistencia Sanitaria del gobierno regional entre 2019 y 2023 y fue la alto cargo que firmó el famoso contrato con Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, por el que este se llevó una comisión de 283.000 euros por intermediar en una venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid en 2020, en plena pandemia.

Ayuso ha defendido que modifica el Ejecutivo ya que considera "imprescindible renovar". "Sé que la renovación nos da la fuerza y el vértigo necesario para no vivir acomodados. Y cuando nos imponemos retos, avivamos la imaginación", ha incidido a continuación. Para la presidenta, empieza una legislatura en la que de ellos depende "estar a la altura" de la Comunidad al servicio de todos, "pero muy especialmente de España".