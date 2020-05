Aznar alaba la gestión de Ayuso: "No sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, ha participado junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en en el Aula de Liderazgo que organiza el Instituto Atlántico. Aznar ha realizado un discurso inicial en el que ha alabado la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y ha señalado que siente "envidia" de que "los hijos de Chávez" le "insulten" a ella.

"Hace algunos años, no demasiados, cuando vivía el dictador Hugo Chávez, cada vez que tenía una intervención publica me insultaba permanentemente, tenia obsesión y fijación conmigo y me hacia responsable de todos sus males", ha comenzado el también presidente de la Fundación FAES. Aznar ha asegurado que el expresidente Bill Clintón le felicitó, en aquella época, por ello.

"Tengo que decirte, querida Isabel, no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí. También es verdad que no sea olvidan de mí", ha proseguido entre risas de la aludida. "Los hijos de Chávez están todos aquí y están bien colocados para desgracia de España", ha señalado Aznar, en una referencia velada a los líderes de Unidas Podemos, a quienes identifica con el chavismo.

Aznar ha asegurado que Ayuso debe estar haciendo "una labor importante desde el punto de vista político" para provocar tanta reacciones. "Estás sujeta a una campaña como aquellas que yo sufría y motivaba la envidia de otros. Es una gran satisfacción", le ha dicho. "La historia tiene muy pocas paginas en blanco y negro y sé que algunos ocuparán unas páginas en negro y otras personas como tú en blanco", ha zanjado.