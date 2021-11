El 22 de mayo de 2011 la política de Badalona vivió un auténtico terremoto. El Partido Popular se imponía ese día en las elecciones municipales, algo que permitiría a Xavier García Albiol -concejal desde 1991- convertirse en alcalde de la entonces tercera ciudad más poblada de Catalunya -ahora es la cuarta, después de ser superada por Terrassa-. El gobierno de Badalona llevaba 28 años encabezado por el PSC, que se había impuesto en los siete comicios previos. Lo que nadie podía prever esa primavera de 2011 es lo que ha sucedido en la siguiente década: desde ese 22 de mayo, ha habido cinco cambios de alcaldía y cuatro alcaldes -una de forma accidental-, sin contar el que habrá este lunes, cuando se apruebe la moción de censura contra Albiol y el socialista Rubén Guijarro sea nombrado alcalde. Repasamos los principales hechos que resumen esta frenética década política de Badalona.

Empecemos, sin embargo, por los precedentes. Durante casi tres décadas Badalona fue uno de los grandes bastiones metropolitanos en los que el PSC construyó su enorme poder municipal. Pero la historia no había arrancado así. En 1979, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) ganó las primeras elecciones locales desde la recuperación de la democracia, con 12 concejales -el PSC se quedó en 10- y el comunista Màrius Díaz sería el alcalde de la ciudad durante cuatro años. Sin embargo, en 1983 el PSC ya protagonizó el sorpasso al partido que había liderado la oposición a la dictadura en Catalunya, y con un resultado ajustado -12 representantes a 11- Joan Blanch llegó a la Alcaldía.

A partir de aquí la ciudad viviría una etapa sin cambios significativos en la que Blanch sería relevado por Maite Arqué en 1999 y ésta por Jordi Serra en mayo de 2008.

Llegamos, sin embargo, a mayo de 2011, en plena crisis económica y con un Partido Socialista que, como el grueso de la socialdemocracia europea, vive un profundo desgaste. De hecho, en el 2007 ya solo había sumado nueve concejales -hasta entonces su peor resultado en la ciudad-, únicamente dos más que un PP de García Albiol al alza. La mayoría absoluta del período 1991-1995 -14 concejales de 27-, quedaba muy atrás. Y ese 22 de mayo, García Albiol sumaba 11 concejales, dos más que los socialistas, y llegaba a la Alcaldía. En 2011 el PSC también perdería las alcaldías de Barcelona y Girona, entre otras.

De alcalde racista a Alcaldía del cambio

García Albiol logró la Alcaldía después de años protagonizando polémicas a través de un discurso marcadamente xenófobo, en el que constantemente vinculaba a las personas migradas con la delincuencia. El primer salto adelante del PP había llegado en el 2007, cuando se convirtió en la segunda fuerza municipal con siete concejales. En esa campaña el asesor de Albiol era Iván Redondo, el hasta hace unos meses asesor áulico de Pedro Sánchez.

La primera etapa de Albiol en la alcaldía, sin embargo, sólo se alargaría un mandato. Las constantes polémicas y su discurso racista no le harían ganar apoyos y en mayo del 2015 perdió a uno de los 11 concejales y la alianza de casi toda la oposición -menos Cs- supondría la conformación de un gobierno amplio encabezado por Dolors Sabater, la líder de la formación municipalista Guanyem Badalona en Comú. Badalona pasaba de ser el gran referente del PP en Catalunya a uno de los símbolos de la ola municipalista y de las alcaldías del cambio de ese 2015.

Tres años después, Sabater fue desalojada del cargo. El PSC, que sólo contaba con tres concejales, presentó una moción de censura contra la ahora diputada de la CUP en el Parlament, que justificó con el supuesto argumento de que la dirigente municipalista había utilizado el cargo en apoyo al procés independentista y, posteriormente, se había solidarizado con los presos políticos. La moción salió adelante gracias al voto favorable del PP de Albiol -el primer grupo del pleno municipal- y del concejal de Cs, y Álex Pastor pasó a liderar un gobierno municipal con sólo tres concejales.

La esperpéntica dimisión de Pastor

Las elecciones de mayo de 2019 dieron la victoria, por tercera vez consecutiva, al PP de García Albiol, con 11 concejales, por delante de los siete de la candidatura conjunta de Guanyem y ERC -ahora ambos grupos son independientes en el pleno y tienen cuatro y tres, respectivamente- y de los seis del PSC. Las malas relaciones entre socialistas y Guanyem tras la moción de censura contra Sabater dificultaba un entendimiento para evitar el regreso del dirigente del PP a la Alcaldía, pero un acuerdo de última hora permitió a Pastor mantener el cargo.

Pero menos de un año después lo perdería, y de una manera esperpéntica. El 22 de abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario por la pandemia, Pastor fue detenido por los Mossos d'Esquadra en Barcelona por no respetar la reclusión obligada, conducir bajo los efectos del alcohol y atentado contra la autoridad. Su dimisión fue inmediata, lo que implicó un nuevo cambio en la alcaldía. Durante tres semanas el cargo recayó de forma accidental en Aïda Llauradó, la líder local de En Comú Podem, pero en esta ocasión la falta de apoyo entre Guanyem y PSC comportó que el 12 de mayo García Albiol recuperara el cargo de primer edil de la ciudad.

La revelación de los 'Pandora Papers'

Nada hacía pensar que García Albiol tendría problemas para completar el mandato al frente del consistorio, pero el pasado 13 de octubre los llamados 'Papeles de Pandora' revelaron que en el 2005 el alcalde -que entonces era concejal en la oposición- había tenido poderes en una sociedad situada en el paraíso fiscal de Belice. Su negativa a dimitir provocó que la oposición empezara los contactos para presentar una moción de censura, que en esta ocasión se acordó sin esperar a la última hora y este lunes el socialista Rubén Guijarro será el nuevo alcalde de Badalona.

Será la sexta persona que ocupa el cargo desde 2011 -si contamos con la alcaldía accidental de Aïda Llauradó- y nadie puede tener la certeza de que en el 2023, tras las elecciones municipales, no haya un nuevo cambio. Por el momento, García Albiol ya ha anunciado que volverá a liderar la candidatura del PP. El vodevil político badalonés puede vivir, por tanto, un nuevo capítulo.