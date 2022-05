La baja por reglas dolorosas divide al Gobierno en medio de la negociación de la ley del aborto

Ni el PSOE ni miembros del Gobierno han recibido muy bien la propuesta del Ministerio de Igualdad de reconocer la baja laboral por regla dolorosa, pese a que el 67% de las mujeres sí que apoya la medida, según ha revelado la I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral que ha lanzado INTIMINA. Esta diferencia en el seno del Ejecutivo tiene lugar en medio de la negociación a contrarreloj de la nueva ley del aborto.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fue el primer miembro del Ejecutivo que cuestionó que la medida anunciada por Irene Montero se fuera a aprobar, indicando que todavía está "en discusión".



Poco después, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, fue más clara y, en relación a la baja, consideró que el Gobierno "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres".



Calviño: "El Gobierno nunca va a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres"

"Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres", reiteró Calviño ante preguntas de los medios de comunicación, eludiendo afirmar expresamente si la medida de Montero supone una estigmatización.



Y, si bien los miembros del Gobierno evitaron posicionarse en un rechazo directo, el partido sí que lo hizo. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, criticó la medida ya que, a su juicio, "las reglas no incapacitan por sí mismas". En este sentido, ha advertido que asumir que la regla "exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial".

Yolanda Díaz responde a Calviño

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no dudó en responder a Calviño y posicionarse del lado de la ministra de Igualdad. Así, consideró que lo que "estigmatiza" a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes".



Yolanda Díaz: "Hay que tener una política laboral de género y esta lo es"

"El mundo laboral no es neutro", ha agregado la vicepresidenta, confirmando desde el Senado que está "absolutamente de acuerdo" con la medida. "Hay que tener una política laboral de género y esta lo es, con las singularidades que debemos tener. Por tanto, completamente a favor", insistió.



Por su parte, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha respondido este jueves a las críticas y ha sostenido que, a su juicio, si el Estado se encarga de estas, los empresarios no la podrán ver como algo discriminatorio para la mujer.



Negociaciones para que la ley del aborto llegue al martes

Con esta medida, se han dificultado las negociaciones para que la ley del aborto sea aprobada en el próximo Consejo de Ministros, aunque la intención del Ministerio de Igualdad sigue siendo un acuerdo para que se apruebe el martes que viene. La propuesta ha pasado este jueves por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios.

La norma conlleva otras medidas tan importantes para las mujeres como la reducción del IVA de los productos de higiene femenina, aunque la principal es devolver el derecho a interrumpir el embarazo sin permiso paterno desde los 16 años.