El PP no se mueve de la silla para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en contar con el partido de Pablo Casado para acometer la actualización de las cúpulas de estas instituciones (se necesita una mayoría de 210 diputados), a diferencia de lo que sostienen sus socios en la coalición, Unidas Podemos, que apuestan por modificar el sistema de elección reduciendo las mayorías necesarias.

Así lo ha vuelto a reflejar Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y de la actividad del Ejecutivo antes del parón veraniego. "Llevamos tres años así, pero no será por esperar y por la paciencia del Gobierno", ha zanjado el presidente del Ejecutivo.

Sánchez ha apelado una vez más al compromiso de su Gobierno para llevar a cabo la renovación de los órganos constitucionales, que "son obligaciones que marca la Constitución", a pesar de que ya han pasado "968 días de bloqueo de la renovación del CGPJ". "Llevamos tres años tendiendo la mano al PP para renovar y cumplir con las obligaciones. Que el PP cumpla con la Constitución no depende del Gobierno, sino del PP", ha insistido.

En este sentido, ha relacionado a la oposición con la "parálisis" y el "rencor" frente al "avance" y el "entendimiento" liderado por su Gabinete. "La discrepancia es esencial, pero una oposición destructiva en este momento inédito no tiene lugar. No nos vamos a quedar anclados en la crispación, queremos avanzar de la mano de nuestro país. Cada cual tendrá que optar o por la recuperación o por la crispación", ha remachado Sánchez.

Sánchez: "Que no se escuche la voz de Catalunya por su ausencia es una pena"

Asimismo, ante su cita de este viernes con los regidores autonómicos en la Conferencia de presidentes, que se celebrará en Salamanca, Sánchez ha puesto en valor el diálogo como "valor en sí mismo" y ha sacado pecho de que de las 24 reuniones celebradas desde 2004 (contando con la de mañana), "18 han tenido lugar durante su mandato". "Pido que nos encontremos, que utilicemos este foro para el diálogo y no para una lucha partidista por los temas que vamos a tratar (la evolución de la pandemia, ritmo de vacunación, fondos europeos, reto demográfico)".

Sobre la ausencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, el líder del Ejecutivo ha lamentado que "la voz de Catalunya no esté presente", ya que se abordarán "temas muy importantes que afectan a la ciudadanía catalana, con independencia de que sean independentistas o no independentistas". Y ha ahondado: "Hay provincias que sufren el desafío del reto demográfico. Que no se escuche la voz de Catalunya por su ausencia es una pena".

[Habrá ampliación]