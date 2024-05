Baltar pregunta al Gobierno en el Senado si va a arreglar el firme de la autovía en la que fue cazado a 215 km/h

Manuel Baltar, expresidente de la Deputación de Ourense y senador, se ha dirigido por escrito en 24 ocasiones al Gobierno de España para interesarse por el estado y las obras de varias carreteras, entre ellas la autovía en la que fue multado por conducir a 215 km/h el coche oficial de la institución provincial.

Por esa infracción, Baltar está pendiente de juicio en el Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial, después de que la Cámara Alta levantase el mes pasado su inmunidad a petición de la Sala de lo Penal del máximo órgano jurisdiccional.

El exlíder del PP en Ourense fue designado senador por el Parlamento de Galicia, por mediación de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, a finales de julio del año pasado pasado. Tomó posesión de su acta el 17 de agosto y firmó su primera pregunta escrita al Gobierno el 10 de octubre de 2023. La última, el pasado 29 de abril.

Entre ambas, suscribió otras 185 cuestiones. Prácticamente una al día. José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol (A Coruña), también senador por designación autonómica y nombrado el mismo dia, ha presentado 16. Ambos representan a toda Galicia, y no sólo a sus provincias, pero las 24 demandas de información por escrito de Baltar al Ejecutivo sobre carreteras y autovías se refieren todas a vías de la provincia de Ourense con parada en su capital.

Deficiencias del firme en la A-52

El pasado 28 de febrero, Baltar preguntó al Gobierno si tenía previsto "incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la conservación integral de la autovía de las Rías Baixas, A-52, para eliminar las notables deficiencias que presenta el firme en gran número de sus kilómetros".

Precisamente, el presunto delito por el que le ha procesado el Supremo se cometió en el punto kilométrico 66,9 de la A-52, que une las provincias de Zamora y Pontevedra pasando por Ourense ciudad. El 23 de abril de 2023 un radar de la Dirección General de Tráfico (DGT) fotografió allí al Volkswagen Passat oficial de la Deputación —un modelo deportivo de alta gama y 280 caballos de potencia—, que él conducía en exclusiva, a 215 km/h. Los agentes de la DGT detuvieron el vehículo e identificaron a Baltar como su piloto .

El Jeep Cherokee y el VW Passat oficiales de la Deputación que conducía Baltar.

Menos de una hora antes, el mismo coche fue captado por otro radar a 133 kilómetros del anterior, cirulando 173 km/h. Pero el coche no fue detenido, y la Deputación acabó pagando 1.200 euros de multa tras negarse a cumplir su obligación legal de identificar a su conductor. El organismo, que ahora preside Luis Menor, alegó que había sido imposible hacerlo pese a que conocía desde hacía meses la otra multa.

En cuanto a la pregunta, el Gobierno contestó al senador que está realizando varias obras de mejora del firme de la A-52, tanto en Ourense como en Zamora, con un presupuesto de 18 millones de euros.

Las obras de la autovía das Rias Baixas

Baltar no se quedó satisfecho, y el pasado 11 de abril, cuando el Senado ya tramitaba el suplicatorio solicitado contra él por el Supremo, volvió a interesarse por la misma vía, criticando su mal estado e insinuando que el Gobierno no hacía nada para mejorarlo. "¿Cómo va a afectar al deficiente mantenimiento y conservación de la autovía das Rías Baixas, A-52, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2024 anunciada por el Gobierno? ¿Se van a replantear las inversiones previstas para tal fin?". El Ejecutivo aún no ha respondido al exlíder ourensano del PP.

El Passat que conducía Baltar ya había sido multado en 2021 en la N-120 (Lugo-Ourense) circulando a más de 150 km/h en un tramo limitado a 90, como Público publicó en su día . La Deputación también se negó entonces a identificar al conductor. El dinero público sufragó también aquella sanción, que de nuevo triplicó su cuantía original hasta los 1.500 euros.

Baltar ha preguntado otras seis veces al Gobierno sobre la N-120 desde su escaño de senador. En dos ocasiones —el 11 y el 29 del mes pasado, en esta última ocasión cinco días después de que la Cámara Alta votara por unanimidad a favor de su procesamiento—, pidió información sobre los proyectos de mejora de dos tramos de esa carretera que incluyen a su paso la localidad de Os Peares. Curiosamente, de esa aldea de 60 habitantes es originario Alberto Núñez Feijóo.

El Passat, un Cherokee y un A6 con chófer

El coche oficial que el expresidente de la Deputación se autoasignó para su uso exclusivo —tenía además a su disposición un Jeep Cherokee y un Audi A6 con chófer— acumuló entre 2019 y 2022 otros ocho expedientes sancionadores , en los que la Deputación se negó a identificarle como conductor. Todos en vías de la provincia cuyo estado ahora le preocupa.

Esas sanciones se añaden a las que llegaron a la Deputación para que identificara al conductor del A6 que también usaba el entonces presidente. Dos de ellas se atribuyeron a la mujer y a la hija de ese trabajador.

En sus preguntas al Gobierno, el aún senador del PP se ha interesado en seis ocasiones por la situación y las obras previstas para la conclusión de la A-56, entre Ourense y Lugo, y en otras tres por el proyecto de la A-76, que unirá Ponferrada (León) con Ourense.

En otras tres ocasiones el senador ha requerido información sobre la N-525 —entre Benavente y Santiago pasando por Ourense—; en dos, por la N-541 —Ourense-Pontevedra— y en una, por la N-536 —León-Ourense— y la N-540 —Lugo-Ourense—.