Bárbara Rey podría comparecer en el Senado para explicar si recibió dinero del Gobierno tras su relación con Juan Carlos I

La Mesa Senado estudia la posible comparecencia de Bárbara Rey, antigua amante del rey Juan Carlos, tras aceptar la solicitud realizada por Compromís para que la vedette, explique en la Cámara Alta "las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de los fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado".

El Senado ha decidido aceptar la solicitud presentada por el senador de Compromís, Carles Mulet, y la ha remitido a la Comisión de Interior, cuya Mesa, formada por tres miembros del PSOE y dos del PP, será la que tramite esta petición, ponga fecha y cite a Bárbara Rey a comparecer ante el Senado para dar cuenta de estas cuestiones formuladas por el partido valenciano.

"Estamos hablando de una enorme malversación de fondos reservados, que por muy materia de secreto de Estado, no pueden estar destinados nunca a comprar el silencio de las aventuras sexuales del monarca emérito", ha subrayado a la prensa Carles Mulet este jueves en referencia a las informaciones que se han publicado en diferentes medios en las últimas semanas asegurando que Bárbara Rey habría chantajeado presuntamente a Juan Carlos I con hacer públicas diferentes grabaciones de carácter íntimo y privado en su domicilio en las que se demostraría que entre los dos había una relación amorosa.

Según esa versión, los servicios secretos españoles (el actual CNI)habrían cedido al chantaje de la vedette y habría comprado en 1996 su silencio con tres millones de euros procedentes de los fondos reservados del Estado.

El senador valenciano recordó que ya intentó sin éxito en 2017 que el Gobierno le aclarara el uso de fondos reservados para pagar "favores, silencios y juergas" del rey Juan Carlos I con mujeres que describe como sus "amigas especiales", con mención a Bárbara Rey, pero sus preguntas no fueron aceptadas por la Mesa del Senado por no haber control parlamentario al jefe del Estado.

Sin embargo, Mulet sostiene que su nuevo requerimiento no se refiere al rey emérito, sino al "uso incorrecto de fondos públicos para acallar a este personaje" y ante la preocupación que suscita un supuesto "saqueo del erario público". "Ya que no podemos preguntar al monarca por qué en este país no se deja preguntarle, sí queremos intentar que la persona que supuestamente fue regada con millones de euros públicos para tenerla callada explique qué hay de cierto en ello", concluyó Mulet.