Bárcenas asegura que en 2008 repartió 50.000 euros entre Rajoy y Cospedal porque llevaban tiempo sin cobrar de la 'caja b'

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pormenorizado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la caja B del PP el sistema utilizado y "conocido" por todos los secretarios generales del partido, hasta 2009, "cuando se puso fin a la práctica". Bárcenas ha dicho que era Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, fallecido en 2018, el que tenía "máximo poderes" contables y era quien le daba a él instrucciones. "Los dos sabíamos que pagar con fondos opacos era un ilícito". A las preguntas del fiscal Antonio Romeral, Bárcenas ha dicho que el PP "necesitaba dinero de esas características [en relación al dinero negro recibido de donativos] para hacer pagos de esas características, como pagar a concejales por ataques de ETA, retribuciones a cargos electos, gratificaciones..."

En ese sentido, ha afirmado que en junio de 2008 entregó a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal, entonces, secretaria general del PP, sendos sobres con 25.000 euros en cada uno y lo hizo "porque la caja B se había vaciado y llevaban tiempo sin recibir dinero y al disponer de un donativo de 50.000 euros, lo repartí para ellos dos".

Luis Bárcenas ha explicado que antes de llegar al poder, en 1996, el Partido Popular tenía una estructura en la que Rodrigo Rato, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy tenían competencias, que cuando llegan a ser ministros, se quedan sin esas retribuciones por la ley de incompatibilidades. Y el tesorero recibe la instrucción de que no pueden recibir menos dinero que antes y por eso se les entrega, con cargo a la caja B, esos complementos de sueldo".

El fiscal le ha preguntado quién dio esa instrucción, a lo que Bárcenas ha respondido que fue Francisco Álvarez Cascos, en 1996; una instrucción que siguió vigente después hasta 2009, con los siguientes secretarios generales. Como recepctores de pagos en negro, en concepto de complementos salariales o gratificaciones, Bárcenas ha citado a Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Dolores Cospedal, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Federico Trillo y Pedro Arriola. Sobre este último, asesor del PP y marido de la exdiputada del PP Celia Villalobos, Bárcenas ha dicho que son numerosos los apuntes contables sobre él.

500.000 euros por falsificar los papeles

Durante su declaración como acusado ha explicado que cuando se hicieron públicos sus famosos papeles, con las anotaciones manuscritas durante décadas de esa caja B—, su predecesor Álvaro Lapuerta y el abogado del PP Javier Iglesias le ofrecieron 500.000 euros en efectivo a cambio de que modificara esos apuntes y así "confundir a la opinión pública de cuáles eran los buenos o malos".

Esos papeles habían sido publicados en el diario El País en febrero de 2013 después de que el exdiputado del PP y abogado Jorge Trías, según dice Bárcenas, filtrara esa documentación que Bárcenas he había entregado en 2011. Pero Bárcenas se negó a aquella petición, según ha explicado: "Me negué porque yo pedía 975.000 euros, que era el dinero que me debían como indemnización. Y lo quería oficialmente, no en B. Me dijeron que el dinero lo iban a poner varios empresarios". También ha mencionado a la mujer de Jesús Merino, imputado en el caso Gürtel como presente en esa reunión con Javier Iglesias.

Durante el interrogatorio, el fiscal ha insistido en varios momentos en la incongruencia entre dos versiones de los papeles contables de Bárcenas, en concreto en uno que aparece Mariano Rajoy como receptor de sobresueldos y en otro que no aparece. Bárcenas ha negado incongruencia alguna y ha dicho que la explicación es que algunas de las hojas se hicieron como borrador pero tenían errores y por eso se hizo una nueva. "Lapuerta me insistió que aparecieran las entregas a Rajoy", ha indicado. "Es un documento que hago expresamente por petición de Álvaro Lapuerta", ha insistido.

Bárcenas ha explicado que el sistema de la caja b terminó en 2009, cuando estalló el caso Gürtel. "Se decide liquidar el saldo que hay y entregárselo al presidente del partido (en ese momento Mariano Rajoy)", ha señalado. Las últimas entregas de dinero a Rajoy y a Cospedal las hace él mismo en persona en junio de 2008.



No se admite el careo entre Rajoy y Bárcenas

El tribunal formado por los magistrados Fernando Andreu, José Antonio Mora y María Fernanda García ha decidido no admitir el careo entre el extesorero y Mariano Rajoy, prueba que había solicitado la defensa de Bárcenas. El argumento para denegar la petición ha sido que este tipo de diligencia es propia de la fase de instrucción y no de la vista oral.

Lo que sí ha aceptado es la propuesta del abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, de llamar a declarar como testigos a periodistas que tuvieron conocimiento de una grabación en la que Álvaro Lapuerta hablaba de "entregas en metálico que se realizaban mensualmente" a miembros del Partido Popular y "en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy". De este modo, se citará a declarar a los periodistas Francisco Mercado, que según indicó la defensa del extesorero del PP "es quien tiene esa grabación"; y a Eduardo Inda, en cuanto a que escuchó ese audio. En función de lo que testifiquen, el tribunal decidirá si llama a declarar a Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal, los otros dos periodistas propuestos como testigos.

