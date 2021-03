Bárcenas reprocha a la cúpula del PP de Rajoy la "cobardía para no reconocer que nos financiamos irregularmente"

La segunda sesión del interrogatorio de Luis Bárcenas, acusado de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda pública por pagar en negro parte de las obras en la sede nacional y suscribir acciones de 'Libertad Digital' con fondos en b, ha dejado reproches pero ninguna nueva prueba o indicio en relación a los usos de esa caja contable ilegal del PP, ya acreditada su existencia en la sentencia por la trama Gürtel primera época.

El letrado de Bárcenas, Gustavo Galán, ha centrado sus preguntas en la colaboración de su cliente con la Justicia. "Presenté un escrito en la Fiscalía días antes de que comenzara este juicio porque quería poner de manifiesto que quería seguir colaborando, como vengo haciendo desde julio de 2013, cuando declaré ante el juez instructor. Gracias a esa colaboración, por haberle entregado al juez los originales de la contabilidad paralela, hoy estoy pagando con cárcel mis errores", ha dicho Bárcenas, para quien el fiscal pide cinco años de prisión por esta causa.

Ha desvelado que el pasado 2 de febrero, cuando acudió voluntariamente a declarar como testigo en la causa 'Púnica', sobre presunta corrupción del PP de Madrid, confirmó ante la Abogacía del Estado su petición a la fiscalía suiza para el traspaso a España de los fondos que le quedan en dos cuenta en el país helvético y así "hacer frente a mi responsabilidad civil por la causa por la que estoy cumpliendo pena de prisión". Pero no ha desvelado a cuánto asciende su patrimonio en Suiza.

Luis Bárcenas ha centrado parte de su declaración este martes en la operación 'Kitchen', por la que el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy desplegó, en 2013, una operación policial supuestamente ilegal para robar las pruebas que poseía Bárcenas sobre la contabilidad irregular del PP y que apuntaban directamente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. el extesorero del PP ha leído a petición de su abogado fragmentos de los informes de Asuntos Internos de la Policía y de la Fiscalía sobre esta operación: "En el informe de Fiscalía del 11 de enero de 2018 se dice que el objetivo de la sustracción es que Luis Bárcenas no pueda usar esa documentación, para que no llegue a la autoridad judicial".

Sobre los apuntes contables que se refieren a "M. Rajoy", en un momento de la sesión de este martes, el abogado Gonzalo Boye, representando a la acusación popular Desc-Observatorio de Derechos Humanos, ha pedido que Bárcenas se pronuncie sobre si se refiere a Mariano Rajoy, a lo que el presidente del tribunal ha alegado que no acepta la pregunta por redundante.

Sobre Rajoy, Bárcenas se ha referido a las preguntas que este lunes le formuló de forma insistente el fiscal Antonio Romeral, insinuando que podría haber falsificado los apuntes relacionados con el expresidente del Gobierno. Bárcenas ha vuelto a decir que son verdaderos esos apuntes. "Tuve la sensación de que se me acusaba de forzar ese asiento [contable]... Álvaro Lapuerta [extesorero del PP, fallecido en 2018] quería recordarle al señor Rajoy: "Oye, que es que estás cobrando del partido", por eso me pidió que le enseñara la contabilidad, pero como yo no quería perjudicar al señor Urquijo [el arquitecto juzgado por las obras de la sede del PP], puse sus iniciales en vez del nombre. Es la única manipulación que hice de la documentación.No puede ser que las cantidades percibidas por Rajoy sean falsas pero la apropiación indebida de Álvaro Lapuerta sea auténtica. O vale todo o no vale nada", ha dicho en relación a los 'papeles de Bárcenas'.

En ese sentido, ha vuelto a narrar la escena acaecida en el despacho de Rajoy, en 2008, cuando Bárcenas, según su relato, le enseñó varios documentos relativos a la contabilidad paralela y Rajoy "se giró en su silla y los metió en la trituradora que había a sus espaldas, destruyéndolos".

Su abogado le ha preguntado si quiere perjudicar al PP, si tiene animadversión contra el partido. "No quiero perjudicar a personas que han sido compañeros míos durante 32 años. En este tema lo único molesto es la cobardía de una serie de personas que no reconocen que nos hemos financiado irregularmente, en una situación en la que ya están fuera de la política, cobardía por no dar la cara", ha dicho tajante. "Animadversión, no, al contrario. Es patente que la señora Cospedal siente animadversión hacia mí. Y así lo demostró en la conversación grabada con Villarejo, en la que le dice que hay que perseguir al señor Bárcenas y que lo sabe Mariano", ha continuado diciendo Bárcenas. "Aquí no estamos hablando de la responsabilidad que pueda tener la antigua cúpula del PP y del Ministerio del Interior en el secuestro de mi familia, ese es otro tema", ha zanjado

La sesión de este martes ha comenzado con las preguntas de la abogada del Estado sobre las obras en la sede del PP. Bárcenas ha respondido que fueron Lapuerta y él quienes decidieron que entre un 25 y un 30% del total del coste de la reforma se sufragaran con dinero de la caja b y ha exonerado de responsabilidad a Cristóbal Páez, exgerente del PP, también acusado en esta causa.

Luis Bárcenas ha quedado dispensado de acudir a todas las sesiones del juicio y ha pedido hacerlo solo cuando haya declaraciones que le puedan interesar para su defensa. Está previsto que acudan como testigos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.