Barones del PP alertan del riesgo de plantear la campaña electoral gallega en clave estatal

El 18 de febrero el PP afrontará su primer reto electoral del año en Galicia y los líderes autonómicos han regresado de A Coruña, donde el pasado domingo arroparon a Alfonso Rueda en un gran acto de precampaña sin Alberto Núñez Feijóo, con impresiones compartidas: no puede haber ni exceso de confianza ni campaña en clave nacional. El objetivo no es ganar, sino hacerlo por mayoría absoluta, y cualquier resultado que no sea ese será una "decepción", como reconoció este lunes Feijóo. Una obviedad para todos los líderes autonómicos que dan por hecho que Rueda se quedará por debajo de los 42 escaños de la legislatura pasada —la absoluta está en 38 escaños—. Desde el PP de Galicia se muestran tranquilos en este sentido.



Después de catorce años gobernando, la maquinaria del PP de Galicia, cuna del partido, es una de las mejor engrasadas de todo el territorio, en eso nadie discrepa, pero a menos de dos meses para sus primeras elecciones como candidato, Rueda se ha encontrado con una crisis medioambiental, la de los pellets, que le ha puesto en el ojo del huracán. Sin embargo, según sus colegas populares, la polémica le ha forzado a "ponerse las pilas".



"Todos veían ganado el partido sin jugar", apunta un barón del PP. Una sensación compartida por hasta tres dirigentes con mando en plaza más que, en conversación con este periódico, señalan que han visto al PP de Galicia "reactivado" y movilizado precisamente a raíz del choque con el Gobierno central y las críticas de la oposición por su gestión de la marea de microplásticos en las costas gallegas.



Rueda y la tentación de Génova

Rueda no es un recién llegado ni ajeno a las campañas electorales —ha formado parte de todas las de Feijóo y se le reconoce un papel relevante en la de 2009 contra Emilio Pérez Touriño (PSdeG)—, pero fuentes del partido alertan del riesgo a que caiga en la tentación de Génova de nacionalizar la campaña electoral.



"Campaña gallega" pegada al territorio y a los problemas del territorio, coinciden todos los dirigentes autonómicos consultados. Como hacía Feijóo, recuerdan. Un Feijóo que este mismo domingo en una entrevista en el diario ABC se manifestaba así: "Yo no creo que las campañas autonómicas deben ser campañas nacionales, pero es inevitable en este contexto, que los gallegos hablen también de lo que opinan sobre la situación de la política nacional".



Equilibrar la estrategia y el discurso está siendo un reto para Rueda. Si a finales de diciembre defendía que no iba a hablar en "clave nacional" durante la campaña, el pasado 6 de enero, en una entrevista en el periódico El Confidencial, se refirió a Sánchez como "su gran rival". "Ni el BNG ni el PSdeG", dijo.



Apuntan varios presidentes autonómicos que entienden la dificultad del candidato a la Xunta para escapar de un marco nacional que lo inunda todo, pero advierten: "Asume un riesgo, porque ya sabe que en Galicia ha funcionado hablar de Galicia y desmarcarse". Pocos en el partido olvidan que Feijóo llegó a esconder las siglas del partido en su última campaña.



El triángulo Rueda-Feijóo-Rajoy

Con todo, el acto en Galicia ha dejado buen sabor de boca a los líderes del PP, que no esperan que Rueda y su equipo les pida mucha más presencia en una campaña que arrancará el próximo 3 de febrero y en la que no solo se volcarán Rueda y Feijóo, sino también el expresidente Mariano Rajoy. Amigo personal del candidato a la Xunta, Rajoy —quien según una investigación de La Vanguardia y El Diario publicada este lunes fue informado de que su Gobierno usó las cloacas del Estado para atacar a partidos independentistas— tendrá su propia caravana.



Es decir, los tres estarán haciendo campaña de forma paralela. El síntoma claro de que el PP de Galicia no ve nada garantizado, apuntan fuentes populares.