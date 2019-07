Las bases de Podemos avalan la propuesta de Pablo Iglesias para negociar un gobierno con el PSOE: un 70% de los inscritos que han participado en la consulta votan a favor de investir al candidato socialista sólo si hay un gobierno de coalición con una negociación integral y sin vetos. La participación en esta consulta ha sido de 138.488 personas.

Este resultado cerraría la puerta al menos en la teoría - a un supuesto paso atrás de Iglesias para facilitar el acuerdo con el PSOE. Pedro Sánchez vetó al secretario general de Podemos este jueves al alegar que la presencia de Iglesias en el Consejo de Ministros es "el principal escollo" para un gobierno de coalición. La dirección de Podemos ya se posicionó en contra de ceder ante este veto y ahora las bases han respaldado esta postura.

La participación de la consulta ha sido del 26,64% del censo total de inscritos de Podemos — 519.750 — y del 72,8% de los inscritos activos — 190.000 —. Estos datos sobre el número de inscritos fueron los últimos que facilitó la dirección del partido a Público.



No ha conseguido llegar a los niveles de la votación que ha tenido más participación que fue sobre la permanencia de Iglesias y Montero al frente de Podemos tras la compra de su nuevo chalé en Galapagar. Entonces participaron 188.176 personas.

La participación también ha sido algo menor que en la consulta de 2016 en la que preguntaron si debían investir a Sánchez apoyando el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Entonces se movilizaron 149.444 inscritos y apoyaron con el 91,8% de los votos la posición de la dirección de no apoyar la investidura del candidato socialista después de que Sánchez negociara con el partido naranja y no con ellos.



El partido inició la consulta el pasado viernes y los inscritos han podido votar hasta este jueves. Podemos preguntó a su militancia: "¿Cómo deben votar las diputadas y diputados de Podemos en las sesiones de investidura de la XIII legislatura?". Había dos opciones para votar. La primera: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de gobierno de coalición (acuerdo programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos". Esta opción ha sido la que apoyan el 70% de los votantes.

La segunda, con un apoyo del 30%, se redactó: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático".

Con estos resultados se cierra la posibilidad de un movimiento de Iglesias a última hora para apoyar a Sánchez sin negociar una coalición. Los dirigentes del partido morado podría abstenerse o votar en contra pero, de cualquiera de las maneras, su voto no podría hacer presidente al candidato socialista. El resto del grupo confederal también se sitúa en el 'no' ante la investidura de Sánche aunque se terminarán de definir las posturas este fin de semana. Equo consulta a sus bases en estos días e IU ya anunció que votaría en contra si no se negocia un programa de eizquierdas