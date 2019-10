En Andalucía se reparten el próximo 10 de noviembre 61 escaños. Un buen resultado en la comunidad más poblada del país puede ser decisivo para las aspiraciones del presidente del PP, Pablo Casado, de recuperarse del descalabro que su partido sufrió el 28 de abril cuando se quedó en 66 escaños y el 16,7% de los votos, apenas ocho décimas y nueve diputados más que Ciudadanos. Entonces, el PSOE sacó en Andalucía 24 escaños, por 11 del PP, otros 11 de Ciudadanos, 9 de Unidas Podemos y 6 de Vox.

Para ello, el PP ha decidido echar el resto en Andalucía -Casado abre campaña en Sevilla, al igual que el presidente Pedro Sánchez, lo que da idea de la importancia que tiene Andalucía en estos comicios- y se ha lanzado a la yugular del PSOE rescatando todo tipo de asuntos más o menos comprometidos con la idea de desgastar a los socialistas.

Desde un supuesto escándalo -en absoluto demostrado- con las vacunas, pasando por la comparecencia de la expresidenta Susana Díaz y sus antecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves en una comisión de investigación a las puertas de las elecciones, hasta el rescate de uno de sus temas favoritos: el tópico del voto cautivo.

El vicesecretario general del PP en Andalucía, Toni Martín, un hombre de la estricta confianza del presidente Juanma Moreno, se trasladó este martes hasta Vegas del Genil, una localidad de algo más de 10.000 habitantes en la provincia de Granada, para afirmar allí lo que había dicho un día antes en Sevilla -frente a un papel ampliado a tamaño natural- que el PSOE se dedicó, literalmente, a “comprar votos” mediante falsas promesas de contratación en las elecciones municipales del año 2015.

Martín sostiene que en Vegas del Genil, el regidor, el socialista Leandro Martín, se comprometió con una vecina, bióloga, para la puesta en marcha de un programa de Educación Ambiental “si el PSOE de Vegas del Genil gana las próximas elecciones municipales”. Martín aportó un documento, que calificó de prueba “contundente” en el que se pueden los logos socialistas y el compromiso del alcalde con el proyecto, que nunca se llegó a hacer.

La vecina en cuestión, Lola García, compareció ante los medios junto a Martín este martes, y manifestó: “Voté al PSOE cuando nunca he votado al PSOE. No sólo lo voté yo, también los míos, por tanto no es sólo un voto, sino el de una familia que tiene necesidades; se te promete el desarrollo de un proyecto y los tuyos, evidentemente, te apoyan”, informa Europa Press.

Para Martín, quien anunció una denuncia en la Fiscalía, el alcalde trató de "amarrar los votos pero luego no cumplió lo que ponía [en el contrato] para evitar las consecuencias legales".

Injurias y calumnias

El alcalde ha manifestado que denunciará al dirigente del PP por “injurias y calumnias” si no le pide perdón. El PSOE de Vegas de Genil sostiene que tanto la Fiscalía como el juez "ya archivaron en 2017 la supuesta trama de compra de votos" por parte de los socialistas en la localidad, porque había sido "inventada por el PP”.

El PSOE de Andalucía ya ha anunciado una querella por un asunto similar contra Elías Bendodo (PP), el consejero de la presidencia del Gobierno andaluz, quien tras la publicación por el diario ABC a mediados de octubre de un presunto caso de un tenor parecido al de Vegas del Genil en Huévar del Aljarafe, provincia de Sevilla, había manifestado: “Es una vergüenza. "Yo coloco a tu hijo pero toda tu familia me tiene que votar" era lo que decían en Huévar. Lo peor es que Huévar es una pequeña de las muchas telas de araña que había tejido el PSOE. Es la institucionalización para mantener el régimen”.

Juan Cornejo, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, le replicó con contundencia y anunció directamente una querella. “No vamos a permitir que se manche al PSOE para tapar la impotencia de victoria en Andalucía y sus casos de corrupción”, manifestó Cornejo.

Las acusaciones hacia el PSOE de “voto cautivo” y de haber instaurado un “régimen” en Andalucía por parte de sus rivales son un clásico en todas las campañas electorales y se han convertido ya en todo un tópico. Los socialistas siempre replican con la misma frase: “En Andalucía se vota en libertad” desde que se promulgó la Constitución de 1978.

El pasado 2 de diciembre fue la primera vez que la suma de los partidos de izquierda perdió la mayoría en la Comunidad, lo que llevó a la constitución de un Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, apoyado desde fuera por el partido de ultraderecha de Vox.