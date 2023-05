Begoña Alfaro, candidata de Contigo Navarra: "Se puede ir muchísimo más allá del cambio que se inició en 2015"

Begoña Alfaro (Carcastillo) es la candidata de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa a las elecciones autonómicas del territorio foral. Esta candidatura de unidad entre Podemos, Izquierda Unida, Batzarre y Equo fue la primera de la izquierda transformadora en todo el territorio, fraguada bajo la premisa de que "había que dejar a un lado los matices que nos diferenciaban y caminar juntas, por encima de intereses partidistas o personalistas". La expectativa de Alfaro es la de revalidar un gobierno progresista (que en estos momentos encabeza el PSN de María Chivite, junto a Podemos y a Batzarre) pero con su espacio más fuerte y con mayor peso dentro de ese Ejecutivo porque "al final en esta legislatura no hemos dejado de compartir espacio con dos socios más conservadores en determinadas cuestiones de políticas sociales". La candidata de Contigo Zurekin confía en que las encuestas no se cumplan y la ultraderecha de Vox irrumpa por primera vez en el Parlamento navarro, y tiene claro que si esto sucediera, "lo puede provocar esa derecha de toda la vida navarra que está echada al monte y ante el no saber gestionar de una forma cabal que llevan ocho años en la oposición han incrementado el nivel de agresividad de sus discursos". De la unidad de la izquierda, de sus expectativas electorales, de las leyes pendientes y de Navarra habla Begoña Alfaro en esta entrevista con Público .

Las encuestas apuntan a que podrán reeditar de nuevo el acuerdo de gobierno con el PSN y Geroa Bai ¿Están satisfechos con esta legislatura?

Nosotros creemos que esta legislatura ha sido poco ambiciosa. Hay que tener en cuenta que Contigo Zurekin es un proyecto nuevo que viene a profundizar en el cambio que ya se inició en 2015 y convencidos de que se puede ir muchísimo más allá. Se ha hecho una buena gestión, pero quizá se ha pecado de poca audacia.

¿Cuál ha sido, a su juicio, la medida más importante que se ha desplegado en Navarra? ¿Cuál ha sido la medida pendiente que se ha quedado en el tintero, el reto más urgente para el territorio?

Destacaría la gestión que se ha hecho de la primera mitad de la legislatura, de la pandemia. Ahí el Gobierno ha hecho una buena gestión, coordinada con la gestión que se ha hecho a nivel estatal, y en este sentido no me quisiera imaginar si esos dos años los hubiese gestionado la derecha. En cuanto a medidas pendientes, destacaría dos: la ley foral de salud y la creación de una empresa pública de energía.

¿Por qué se han quedado pendientes? ¿Ven al PSN con voluntad de impulsarlas o prevén una negociación complicada?

Son dos cuestiones que ya estaban incluidas en el acuerdo programático de 2019, es decir, son dos incumplimientos del pasado gobierno, del pasado acuerdo, que por el motivo que sea, lo desconozco, no se han llevado a cabo. A nosotras nos parece que son dos medidas indispensables y para tomar a la mayor brevedad posible. Entiendo que no deberían tener problema; si lo tienen, habrá que mostrárselo a la ciudadanía y hablar con claridad.

Las encuestas también apuntan a que EH Bildu podría tener la llave para reeditar el Gobierno foral, permitiéndolo, por ejemplo, con una abstención, como sucedió en 2019 ¿Le preocupa que el PSN pueda descartar este escenario o complicar la conformación de un Ejecutivo a raíz de la polémica con las listas de Bildu en las últimas semanas?

"Nos preocuparía que el PSOE pusiese vetos o líneas rojas"

Claro que nos preocuparía, pero no creo que se vaya a dar ese escenario. Nuestra apuesta es sentarnos a hablar, a dialogar, negociar y acordar con absolutamente todas las fuerzas progresistas del arco parlamentario. Creemos que esta es la fórmula de llegar a acuerdos y la forma correcta de hacer política. Nos preocuparía que el PSOE pusiese vetos o líneas rojas; veremos, esperemos que impere el sentido común porque lo contrario sería poner la alfombra roja a la derecha.

Contigo Zurekin fue el primer acuerdo de unidad de la izquierda transformadora en todo el territorio ¿Por qué cree que fue tan fácil aquí y por qué cree que ha costado más en otros territorios?

"A nivel estatal nos gustaría que se exportase el espíritu que ha dado lugar a Contigo Navarra"

Yo puedo hablar por Navarra y lo que sí puedo decir con todo convencimiento es que aquí todos los compañeros y compañeras de las distintas fuerzas políticas que integran Contigo Zurekin, también las gentes del espacio independiente, teníamos claro que había que dejar a un lado los matices que nos diferenciaban y caminar juntas, por encima de intereses partidistas o personalistas. En esa línea trabajamos y por eso hoy Contigo Navarra es una realidad en nuestra tierra.

En otros territorios, desconozco los pormenores de cómo se han producido las negociaciones y tampoco me atrevo a decir que no tengan esta misma visión; me parecería osado entrar a analizar otros territorios en los que desconozco detalles y la realidad que allí respiran. Sí que puedo decir, desde luego, que a nivel estatal nos gustaría que se exportase el espíritu que ha dado lugar a Contigo Navarra; creemos que es la fórmula, dejar a un lado cualquier otro tipo de interés que no sea mejorar la vida de la gente.

Y más allá de que le gustaría exportar esta máxima de unidad a nivel estatal, ¿cree que se dan las condiciones para hacerlo?

Yo confío en que sí, estoy convencida. Es que plantearme otro escenario sería un fracaso para conseguir sacar adelante las medidas que realmente ayudan a la gente en el día a día. Entonces, yo creo que esta próxima convocatoria electoral tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y foral es un grandísimo ejemplo de que se puede y se debe trabajar de forma conjunta con un objetivo claro: ganar una representación fuerte en los gobiernos autonómicos y conseguir hacer políticas públicas que ayuden a la gente.

En otros territorios no hay una unidad completa como tenemos en Navarra, pero las fórmulas que están yendo a las urnas engloban a un número importante de formaciones políticas de nuestro espectro. Se ha demostrado que se puede y que se debe hacer así y yo confío en que sea un punto de inflexión para conseguir cerrar de forma temprana un acuerdo del tipo que sea para las próximas generales.

¿Aspiran a reforzar su posición en un eventual gobierno de coalición progresista? En la pasada legislatura dirigieron una consejería.

Totalmente y, además, creemos que va a ser así. Es imprescindible que tengamos más fuerza, más representación porque al final en esta legislatura no hemos dejado de compartir espacio con dos socios más conservadores en determinadas cuestiones de políticas sociales y creemos que es imprescindible que Contigo Zurekin tenga una mayor representación porque eso nos va a garantizar que podamos ser más ambiciosos, audaces, y tomar medidas más transformadoras y rotundas.

Las encuestas también apuntan a que Vox entraría por primera vez al Parlamento navarro ¿Qué ha fallado para que esté en riesgo ese muro de contención que había en Navarra frente a la ultraderecha? ¿Ustedes perciben un mayor impulso de la extrema derecha en la política o en las calles?

"Confío en que Navarra siga siendo dique de contención del discurso de odio"

Yo confío en que Navarra siga siendo ejemplo y en que la ultraderecha no entre en nuestras instituciones. Desde luego, si no fuese así, yo tengo claro que una de las cuestiones que lo pueda provocar sea esa derecha de toda la vida navarra que está echada al monte y ante el no saber gestionar de una forma cabal que llevan ocho años en la oposición han incrementado el nivel de agresividad de sus discursos planteando una Navarra que no es real pero que puede ser caldo de cultivo, ese mensaje, para que determinadas personas puedan decir "me voy al extremo". Eso podría ser un factor, pero confío en que Navarra siga siendo un ejemplo y dique de contención del discurso de odio que propugna sistemáticamente Vox.