Belarra defiende el tope al precio de los alimentos mientras que Montero exige acordarlo con las grandes empresas

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defiende este miércoles la propuesta de Yolanda Díaz para establecer precios máximos de los alimentos. Por el contrario, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, niega que el Gobierno vaya a imponer topes sin el acuerdo de las grandes empresas.

"Hay gente que lo está pasando mal para pagar la compra del supermercado", ha recalcado Belarra en una entrevista con RNE. Podemos "impulsará mecanismos obligatorios" si es necesario, ha añadido. Además, la líder de la formación morada ha recordado que el Gobierno debe tener claro qué defiende y a quién defiende.

Por su parte, Montero ha comentado en una entrevista de Telecinco que la propuesta de Yolanda Díaz sobre la cesta de la compra debe acompañar un acuerdo con las distribuidoras y no se plantea "una regulación de esos precios". La ministra socialista ha precisado después que el Gobierno no permitirá "que en esta crisis no haya una distribución justa" ante la carga derivada de la inflación.

Belarra también considera positivo buscar la vía del acuerdo y ha señalado que algunas empresas quieren colaborar para paliar la crisis. Pero de no lograr un consenso, "habrá que buscar vías obligatorias porque el Gobierno tiene que garantizar la justicia social", ha sentenciado. Montero ha afirmado que a "aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis se les pedirá un mayor esfuerzo", pero no ha especificado detalles.

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Ambas ministras comentaron el calentado debate del pasado martes en el Senado entre Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno. María Jesús Montero considera que Pedro Sánchez presentó "rigor" y "seriedad" ante un oponente que se limitó a las descalificaciones. "Piensa que de cualquier crisis se puede sacar tajada", ha criticado la titular de Hacienda.

A Ione Belarra le llamó la atención que el líder del PP señalara a Unidas Podemos y las transformaciones que ha impulsado como su "mayor problema", según ha admitido en la entrevista. Además, ha definido el debate como "excesivamente bipartidista" y ha afirmado que la fórmula de la coalición para esta legislatura demuestra que este es "el mejor Gobierno posible".