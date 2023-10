De Bibiana Aído a Irene Montero: la historia de las disputas por el Ministerio de Igualdad

El 30 de abril del año 2004, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero nombró por primera vez a un cargo específico de Igualdad. Fue Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad. Cuatro años después, el PSOE creó por primera vez un Ministerio de Igualdad, con Bibiana Aído al frente. Desde entonces, la propia existencia del Ministerio y su titularidad han generado diferentes disputas relevantes.

Fuentes socialistas presentes en aquella época destacan que en la primera legislatura de Zapatero ya se propuso la creación de un Ministerio de Igualdad específico. Las razones eran que los temas de este ámbito no tenían visibilidad ni presencia en el Consejo de Ministros. No todos en el PSOE estaban por la labor de esa estructuración, recuerdan las mismas fuentes.

Zapatero creó finalmente el Ministerio en 2008, al comienzo de su segunda legislatura. "Los ataques eran virulentos. Éramos objetivo solo por existir. La mera creación del Ministerio irritó mucho al patriarcado y a todos sus portavoces", explicaba la propia Aído a Público en una entrevista realizada en el mes de febrero de este año.

Durante la primera etapa de Zapatero se desarrollaron leyes tan relevantes como la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, pioneras en esta temática en nuestro país.

Ya con Aído como ministra, en 2010, se impulsó la ley de plazos del aborto, fuertemente criticada por la derecha, como prácticamente todo lo que salía de ese Ministerio. No ha sido hasta este mismo año cuando el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que interpuso en aquellos momentos el PP.

El Ministerio de Igualdad solo duró dos años. Zapatero decidió integrar en 2010 las políticas de igualdad en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que dirigía Leire Pajín. Aído continuó en este departamento como Secretaria de Estado de Igualdad. La propia ministra, según fuentes del PSOE, se enteró en un programa de televisión de la remodelación. Zapatero cedió a las presiones, según señalan las mismas fuentes.

Rajoy y Sánchez

Con la llegada del PP y Mariano Rajoy al Gobierno, Igualdad se mantuvo integrada en el mismo Ministerio. Eso sí, sus funciones se diluyeron todavía más porque la Secretaría de Estado única se convirtió en Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad.

Tras la moción de censura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra Rajoy en 2018, Igualdad se mudó de nuevo. El PSOE decidió integrar Igualdad en el Ministerio de Presidencia que entonces lideró Carmen Calvo. También hubo una secretaria de Estado de Igualdad, que volvió a ser la citada Murillo. Se elevó un poco más la visibilidad respecto a la etapa del PP.

La llegada de Unidas Podemos al Gobierno

Justo diez años después de su desaparición como Ministerio propio, el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos propició la recuperación de la entidad ministerial propia. Calvo cedió la cartera a Irene Montero, no sin un fuerte debate interno en las filas socialistas, que no querían que cayera en manos de sus socios.

La etapa de Montero ha sido realmente la más visible de este Ministerio. Ha durado una legislatura entera, no así la de Aído. Los socialistas han mantenido una serie de tensiones importantes a cuenta de algunos asuntos llevados a cabo esta legislatura, especialmente la ley trans o la ley del solo sí es sí.

Del mismo modo, tanto Montero como otras integrantes del Ministerio han sido objetivo de la ira y los insultos de la derecha política y mediática.

En el PSOE llevan tiempo tratando de disputar la bandera feminista a Unidas Podemos. Y en este sentido quieren recuperar el Ministerio de Igualdad, según transmiten fuentes socialistas. Pese a que el hipotético futuro Gobierno que están ya negociando PSOE y Sumar será más reducido en número de ministerios, no está en duda de que este continúe.

Frente a la eliminación de muchas concejalías o consejerías de Igualdad municipales y autonómicas por parte de PP y Vox, los socialistas apuestan por dar una entidad fuerte a esta materia.

El partido no es ajeno a las quinielas que se mueven para elegir a la ministra. Todo está todavía en el aire, teniendo en cuenta que ni siquiera hay acuerdo de Gobierno. El reto del PSOE es buscar un perfil que no genere tensiones internas en los sectores feministas de su formación. Una división que ya se ha vislumbrado durante esta legislatura y por la que Sánchez no quiere volver a pasar.

Las especulaciones comienzan ya en Ferraz. "Se debe buscar una figura de consenso", señala una dirigente socialista al respecto. Hay quienes miran precisamente a cargos municipales o autonómicos que han sido desalojados de sus funciones tras el 28M. Otras fuentes apuntan a la actual secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, como movimiento "lógico". Pero no todos consideran que ella deba ser la elegida.

Sumar e Irene Montero

Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad ha generado también fuertes disputas en el espacio de Unidas Podemos, ahora Sumar. Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, llevan semanas reclamando de forma abierta que sea Montero y todo su equipo quien continúen al frente del Ministerio tras no estar en las listas electorales del 23J, que los morados denuncian como "veto".

Una opción que se antoja muy complicada, por no decir imposible, tanto por la posición del PSOE como la de Sumar. Podemos ha trasladado por escrito esta petición pero no han recibido respuesta.

En Sumar, aunque oficialmente destacan que todavía no se está hablando de ministerios, quieren que se mantenga un reparto para su espacio similar al actual. En sus planes también está el Ministerio de Igualdad. En todo caso, está por determinar si los de Yolanda Díaz harán un campo de batalla sobre este asunto, si lo pondrán como línea roja en las negociaciones o primarán otros departamentos.