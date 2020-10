El bloque de la investidura plantea una estrategia común para aislar a Vox en la moción de censura

Los partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez quieren desarrollar una estrategia común para aislar a Vox en su moción de censura, pero, según han apuntado, las formaciones del Gobierno han decidido no participar en esta iniciativa, que finalmente no se llevará a cabo. Así lo han anunciado los portavoces de ERC y EH Bildu, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, que han puesto sobre la mesa la necesidad de una estrategia común no solo en la moción, sino en el Congreso en general para frenar a la ultraderecha.

"No vamos a entrar al debate ficticio que nos quieren imponer. Por eso hacemos un llamamiento a las fuerzas de esta Cámara para tener una posición conjunta que haga frente a la extrema derecha. Necesitamos una estrategia consensuada para que no nos arrastren a este ambiente de discursos xenófobos, machistas y racistas", ha asegurado Aizpurua.

La portavoz de Bildu ha explicado que "la mejor forma de pelear contra el fascismo es la democracia", y ha insistido en que el "peligro" es que las Cortes se vean arrastradas a "debates estériles que ponen en cuestión derechos conquistados".

"La moción de censura certifica el verdadero problema de Vox: la democracia y la voluntad ciudadana. Intenta ganar mediante ilegalizaciones y mociones lo que sabe que jamás conseguirán en las urnas. Hay continuas soflamas y llamamientos al odio de la ultraderecha, además en mitad de una pandemia", ha añadido Aipzurua.

La diputada ha anunciado que, pese a plantear esta iniciativa, no se ha logrado un acuerdo entre todas las formaciones de cara a la moción que se debate este miércoles y jueves en la Cámara Baja: "Me hubiera gustado que hubiera una alternativa y una estrategia en la moción de censura, hubiera estado bien. Por eso presentamos la iniciativa de poder hacer algo en común. Desde los partidos democráticos se tiene que hacer algo con esta situación, que Vox no marque la agenda política, que no ponga encima de la mesa debates superados", ha concluido.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos no se hayan sumado a la estrategia planteada: "Lo mejor hubiera sido no hablar, hacer el vacío y dejar solos a Abascal y a Garriga, pero si esto no lo compran PSOE y Unidas Podemos no tiene sentido. Y no lo han comprado".

A su juicio, la moción "será una brutalidad, será salvaje. En el PP entienden que es una opa hostil hacia ellos, y veremos una pelea entre el PP y Vox".