El BNG aporta nueva información para la denuncia contra España por el accidente del Alvia

La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda trasladó este viernes a la Comisión Europea información complementaria en el marco del procedimiento de infracción abierto en enero de 2019 contra el Estado español sobre las medidas de seguridad ferroviaria, que incluye el accidente de Angrois, con el fin de que sea incorporada en la investigación en curso.

"Tenemos que denunciar que desde que sucedió el accidente los distintos gobiernos no dieron ni un solo paso para garantizar una investigación independiente, sino todo lo contrario, su empeño se centró en impedir que se hiciera", critica la portavoz del BNG.

Las víctimas del Alvia, por su parte, no dejan de exigir al Gobierno que se comprometa en público a hacer una investigación independiente. Tras seis años de lucha, 80 muertos y más de 140 heridos en "el accidente ferroviario más grave de la democracia", todavía no hay una investigación técnica independiente, recuerdan desde la plataforma. Y señalan que en un informe, la Unión Europea concluyó que el Gobierno no cumplió de forma adecuada con la obligación de investigar el accidente por la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios (CIAF).



En este sentido, BNG señala que la propia Comisión Europea (CE) reconoce la falta de voluntad del Gobierno español en una respuesta ofrecida sobre la dilación del procedimiento de infracción.

El pasado enero, las víctimas del Alvia piden a Pablo Iglesias una investigación independiente sobre el accidente de Angrois. Los afectados por el accidente confían en que Iglesias se reúna con ellos: "Tanto usted como su partido han demostrado su compromiso con nuestra causa", le recuerdan al vicepresidente.