Borràs no dimitirá por su caso judicial: "No he hecho nada punible penalmente y no me pienso rendir"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dejado claro que no dimitirá si la Fiscalía decide abrirle juicio oral por varios delitos de corrupción, una posibilidad que se prevé inminente y que según el reglamento de la cámara debería comportar su destitución. "No he hecho nada punible penalmente y no me pienso rendir", ha afirmado en una comparecencia en solitario en el Parlament en la que ha defendido su inocencia.

Borràs alega que el artículo 25.4 vulnera la presunción de inocencia

Borràs afronta un momento decisivo en su carrera política, poco después de ser elegida también presidenta de Junts per Catalunya. La Fiscalía podría pronunciarse la próxima semana sobre si le abre o no juicio oral por malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil por fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Según el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, cuando se abre juicio a un diputado por causas de corrupción, éste debe dejar el escaño y, por tanto, los cargos.

En su comparecencia, Borràs ha enumerado una serie de razones por las que no tiene "ninguna intención de dar el paso al lado" que le reclaman la mayoría de formaciones políticas, incluyendo, de forma menos explícita, ERC. "Soy inocente. No he cometido ningún delito. Quien alega que priorice el prestigio de la institución vulnera la presunción de inocencia y omite la existencia de la represión", ha afirmado, en referencia a una declaraciones que hizo la expresidenta de la cámara Carme Forcadell. Borràs ha hablado de "presunción de culpabilidad" para "eliminar a una adversaria política".

Equilibrios parlamentarios

La decisión de la Fiscalía supondrá también un punto de inflexión para ERC y la CUP, que tendrán que posicionarse sobre si apoyan a Borràs o la dejan caer, como han dejado entrever en las últimas horas. En cualquier caso, todo ello desencadenará el enésimo enfrentamiento entre los partidos independentistas y afectará también al seno del Govern.

El artículo 25.4 fue aprobado con los votos de todos los grupos menos el PP

"Este caso no habría llegado tan lejos de no ser por quien soy y por el proyecto político que represento", ha remachado Borràs, que niega querer ser absuelta por ser independentista pero rechaza que se avale la actividad judicial para apartarla. Borràs ha apuntado que su caso comenzó con una "investigación prospectiva", en la que se empezó a indagar "no sobre unos hechos sino sobre una persona", y que el caso está lleno de "irregularidades procesales".

El argumento de la represión al independentismo ha sido el que ha defendido su partido, Junts, desde el inicio de los movimientos judiciales. Precisamente, piden que se respete la presunción de inocencia y no se la destituya antes de que haya una sentencia. Esto requeriría una votación en la que ERC y la CUP deberían posicionarse a favor de Borràs, debido al artículo vigente del Parlament, introducido en el reglamento con los votos de todos los grupos menos el PP.

Borràs ha defendido que el artículo 25.4 "vulnera la presunción de inocencia", una tesis avalada por los letrados, por lo que pide que "no se vulnere". "He dicho siempre que no he cometido ningún delito, por eso no me siento interpelada por un artículo que habla de comisión de delitos", ha sostenido. El reglamento "está lleno de lagunas e imprecisiones" y en varias ocasiones se ha tenido que interpretar o reinterpretar, ha añadido. "Denuncio que me quiera condenar antes de ser juzgada", ha concluido.