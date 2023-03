Borràs rechaza la sentencia por irregularidades en la ILC: "Yo no me resigno"

En el exterior del Parlament, acompañada por la plana mayor del partido y decenas de seguidores, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha hecho una comparecencia escueta y clara una vez conocida la sentencia que le condena a cuatro años y medio de cárcel por las irregularidades cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "No me resigno, no me doblo y no me detengo en la lucha para defender mi honradez y reclamar una absolución que con toda seguridad otro tribunal proclamará", ha afirmado ante una gran expectación mediática.

"No me detengo en la lucha para defender mi honradez y reclamar una absolución"

La sentencia, anunciada este jueves después de que el juicio concluyera hace pocas semanas, considera probadas las irregularidades de las que se acusaba a la presidenta de Junts y a su amigo informático, Isaías Herrero, entre ellas adjudicación a dedo y fragmentación de contratos

"No he tenido un juicio justo y por tanto no podía esperar una sentencia justa", ha dicho Borràs a través de un micro instalado ante el Parlament, del que es la presidenta suspendida. La sentencia, que la condena a cuatro años y medio y un día de cárcel y a 13 de inhabilitación, forzará su relevo definitivo. En julio fue suspendida de las funciones pero, al no renunciar al cargo, no se ha podido colocar a nadie en su lugar.

Queda por resolver la incógnita sobre su rol dentro del partido, aunque Borràs ha afirmado que seguirá trabajando, cerrando la puerta a una renuncia.

Borràs acusa de nuevo a los partidos independentistas

Rodeada de sus seguidores más fieles, al grito de "Laura Borràs, nuestra presidenta", la líder de Junts también ha tenido unas palabras para ERC y la CUP, a los que siempre ha acusado de hacer pinza con la justicia para apartarla de la política. Ya lo hizo en una intervención muy dura cuando fue suspendida, y este jueves ha apuntado: "A todos aquellos que me habían apartado antes del juicio les invito a reflexionar si todo vale".

Borràs ha afirmado que demostró su inocencia en el juicio

También les ha instado a decir "si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión contra el independentismo", en un argumento que ya había utilizado previamente.

Borràs ha proseguido con la idea de que la falta de un juicio justo ha hecho que se desprenda una sentencia que tampoco lo es y ha insistido que ante el tribunal demostró su inocencia. "Al Estado español ni siquiera esto le ha servido para impedir esa aberración judicial y democrática". Ante esto, ha llamado a no normalizar lo que ha tildado de "atropello democrático".

Bajo la mirada de su marido y su hija, Borràs ha leído un discurso de una página escrito a ordenador y adornado con citas de Montesquieu y Cicerón. La presidenta de Junts ha insistido en el hecho de que ha sido condenada por unos delitos que no ha cometido y ha señalado que la sentencia "nunca se hubiera dictado" si no fuera quién es y lo que defiende: "Precisamente porque soy como soy no me resigno", ha remachado.

La intervención de Borràs ha contado con el apoyo de la plana mayor del partido, encabezada por el secretario general, Jordi Turull, con el portavoz en el Parlament, Albert Batet, su mano derecha y diputado, Francesc de Dalmases, y los representantes Jaume Alonso-Cuevillas y Aurora Madaula, y también por figuras como el expresident Quim Torra, largamente ovacionado por los manifestantes. Ha destacado la ausencia del candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, que tampoco acudió al TSJC para apoyarla y muestra distancia con el ala del partido que lidera Borràs.